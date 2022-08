Eselwanderung von Meßkirch nach Sauldorf

Die Langohren des Esel- und Schafhofs Sauldorf-Boll laden zu einer gemütlichen Wanderung von Meßkirch nach Sauldorf ein. Kinder dürfen abwechselnd auf den Eseln reiten und die Erwachsenen führen die geselligen Tiere rund um die Seen. Termin ist am 4. September, 9.50 Uhr, Dauer rund 2,5 Stunden. Start und Treffpunkt ist am Bahnhof Meßkirch um 9.50 Uhr. Die Biberbahn fährt um 9.10 Uhr in Stockach bzw. 9.39 Uhr in Sauldorf ab.

Rückkehr ist am Bahnhof Sauldorf um 12.30 Uhr. Die Biberbahn fährt um 12.39 Uhr zurück nach Meßkirch.

Ein Tipp für Reisende aus Stockach: Fahren Sie nach der Wanderung um 12.39 Uhr zurück nach Meßkirch und besuchen Sie die Museen im Schloss oder verweilen Sie in der Innenstadt oder fahren Sie mit dem Regiobus 600 weiter zu Campus Galli. Die letzte Biberbahn nach Stockach fährt um 18.26 Uhr.

Familien und Einzelpersonen, die mit der Biberbahn anreisen, erhalten eine Vergünstigung beim Vorzeigen ihrer tagesaktuellen Fahrkarte. Familien zahlen 30 bzw. 20 Euro (Bahnreisende), Einzelpersonen 12 bzw. acht Euro (Bahnreisende), Kinder bis 6 Jahre frei; von 6 bis 12 Jahre müssen dann fünf Euro gezahlt werden.

Eine Anmeldung ist erforderlich, die Plätze sind begrenzt. Vesper und geeignetes Schuhwerk/wetterfeste Kleidung sollten mitgebracht werden.

Anmeldung unter Tourist-Information Meßkirch, Telefon 07575 / 206 14 22, oder E-Mail tourismus@messkirch.de