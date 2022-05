82-Jährige baut einen Unfall und fährt anschließend ein Kind an

Zwei Verkehrsunfälle in kürzester Zeit hat am Dienstagmorgen die 82-jährige Fahrerin eines VWs in der Conradin-Kreutzer-Straße in Meßkirch verursacht. Dabei fuhr sie auch ein achtjähriges Kind an und verletzte dieses leicht.

Beim rückwärts fahren aus einem Parkplatz übersah die VW-Fahrerin einen Dacia, welcher sich hinter ihr befunden hatte. Der 45-Jahre alte Fahrer des Dacia versuchte noch einen Zusammenstoß zu verhindern, indem er hupte und mit seinem Auto rückwärtsfuhr, soweit es ihm die Verkehrssituation zuließ. Die Seniorin bemerkte die Warnsignale jedoch offensichtlich nicht, sodass es in der Folge zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Hierbei entstand ein kleinerer Sachschaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Euro-Betrags. Nach der Kollision fuhr die VW-Fahrerin unbeirrt über den Parkplatz weiter, bis sie von dem Dacia-Fahrer zu Fuß eingeholt und auf den Unfall aufmerksam gemacht werden konnte.

Als die 82-Jährige anschließend zur Unfallstelle zurückfahren wollte, übersah sie ein achtjähriges Kind und touchierte dieses leicht. Der Junge erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen, die vor Ort keiner ärztlichen Behandlung bedurften. Bei der Unfallaufnahme beschlagnahmten die eingesetzten Polizisten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft den Führerschein der 82-Jährigen. Die Fahrtauglichkeit wird überprüft.