Erzabt Hieronymus ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das teilt das Kloster Beuron mit, das er 21 Jahre lang leitete. Hieronymus wurde am 17. Mai 1928 in Flensburg geboren. Am 25. Januar 1980 wurde er zum neunten Erzabt des Klosters Beuron gewählt. Im Februar 2001 ging er in den Ruhestand und setzte sein Leben als regeltreuer Mönch fort und pflegte die Beziehungen zu seinen Geschwistern, Verwandten und Freunden. Mehr dazu hier in Kürze.