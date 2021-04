Erster Schritt für Rewe-Markt in Stetten

Der Gemeinderat hat in einer Sondersitzung den ersten Schritt zur Realisierung eines Vollsortimenter-Lebensmittelmarkts in der Heuberggemeinde getan, indem das Gremium die Aufstellung des Verfahrens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Vollsortimenter“ und die hierzu benötigten örtlichen Bauvorschriften beschloss. In einer Sondersitzung fassten die Gemeinderäte einen einstimmigen Beschluss.

Nicht nur seitens der Bevölkerung seien immer wieder Bitten an den Verwaltungschef herangetragen worden, dafür zu sorgen, dass nach der Schließung des Edeka vor rund zehn Jahren wieder ein Vollsortimenter in der Heuberggemeinde eröffnet, sagte Bürgermeister Maik Lehn. Auch der Kaufkraftabfluss durch diese Schließung brachte auch für den örtlichen Einzelhandel deutliche Einbußen, denn nicht wenige Kunden aus den umliegenden Gemeinden haben sich seither mit ihrem Kaufverhalten umorientiert und sind weggeblieben. Im vergangenen Jahrzehnt hätten sich viele Veränderungen in der Stettener Einkaufslandschaft ergeben, ohne dass die Gemeinde in die Überlegungen mit eingebunden war, „was wünschenswert gewesen wäre“, so Lehn. „Nur wenn Kaufkraft vor Ort bleibt, können alle einen Mehrwert daraus schöpfen“. Aber er machte auch deutlich, dass es letztendlich am Kunden liegt, ob die Einkaufsvielfalt vor Ort erhalten bleibt: „Der Käufer entscheidet, wo er einkaufen möchte“.

Aufgabe der Politik sei es, die Rahmenbedingungen zu schaffen, aber die Entscheidung, Vorhandenes zu nutzen, „bleibt jedem selbst überlassen“. Ein weiterer Gesichtspunkt spreche ebenfalls dafür, einen Vollsortimenter vor Ort zu haben, sei die Bundeswehr. Lehn: „Stetten ist der zehntgrößte Bundeswehrstandort der Bundesrepublik – auch für die Soldaten erhöht ein umfangreicheres Angebot die Attraktivität“. Lehn erläuterte den Anwesenden die Auswahl des Standorts des künftigen Rewe-Marktes, der, wie berichtet, neben der Firma Primion an der L 218 gebaut werden soll. Unter acht geprüften Standorten sei dieser der Geeignetste gewesen, denn er vereine alle siedlungsstrukturellen und städtebaulichen Kriterien auf sich. Des Weiteren bilde er eine Scharnierfunktion zur Lagerstraße, dem Sitz vieler Einzelhändler, sowie der Bundeswehr und den Wohngebieten.

Investor ist der Bauträger Konzeptbau mit Sitz in Kaufbeuren, der die Immobilie an Rewe vermieten wird. Wann gebaut und eröffnet werden kann, hängt vom Verlauf des Verfahrens ab.