Erster Funkmast in Storzingen aufgestellt

Es ist soweit: Nach langen Wehen und schwerer Geburt ist der Funkmast in Stettens kleinem Ortsteil an der Schmeie am Mittwoch aufgestellt worden. Subunternehmer aus Deutschland haben im Auftrag der Telekomgruppe bei strahlendem Sonnenschein den Storzingern die Funktelefonie in das „Tal der digital Abgehängten“ gebracht, wie Spötter den empfangslosen Zustand des Ortes bezeichneten.

Dabei hatte Bürgermeister Maik Lehn schon vor drei Jahren feststellen müssen, dass „in Storzingen die Kommunikation auch ohne Mobilfunk bestens zu funktionieren scheint“. Denn lange Zeit war der rund 330 Einwohner zählende Teilort hin- und hergerissen zwischen denen, die sich vor der neuen Technologie und der möglichen Strahlenbelastung fürchteten und jenen, die sich wirklich vom digitalen Zeitalter abgehängt fühlten. In etlichen Ortschaftsratssitzungen und Infoveranstaltungen ist diskutiert und das Für und Wider abgewogen worden, auch Gerüchte mussten ausgeräumt und Fehlinformationen berichtigt werden.

Vor Jahren geplanter Mast kam nie zur Umsetzung

Hintergrund war unter anderem, ein vor vielen Jahren von Vodafone geplanter Funkmast, der letztendlich von dem Unternehmen nicht realisiert wurde, nicht zuletzt wegen der geringen Bevölkerungs- und Nutzerdichte sowie der ungünstigen topografischen Lage Storzingens. Das kratzte am Selbstbewusstsein der Storzinger, die sich abgewertet sahen und deshalb auch der Telekom nicht trauten, als diese ihrerseits Erkundungen vornahmen. Sollte die Telekom keine positiven Signale bekommen, werde sie sich aus dem für sie nicht gerade lukrativen Geschäft „Mobilfunk Storzingen“ zurückziehen, warnten damals sowohl der Bürgermeister als auch Ortsvorsteher Bruno Pozzi die Skeptiker.

Auch die Standortfrage sorgte lange Zeit für heftige Kontroversen, denn der bestmögliche Standort, so hatten es die Fachleute seinerzeit festgestellt, sei der beim Gemeindehaus Weckenstein. Dies ließ sich aber aufgrund des Widerstands der Anwohner nicht durchsetzen. Jetzt wurde der Funkmast in der Verlängerung der Schulstraße auf einer Wiese aufgestellt. Dieser Standort ist im Einvernehmen mit der Gemeinde auf deren Grundstück und den Naturschutzbehörden genehmigt worden. Letztere waren wegen der unmittelbaren Nähe von Schutzgebieten miteingebunden worden.

Mittlerweile ist wieder Frieden im Dorf eingekehrt. „Aber es war ein langer Kampf“, sagt Pozzi, „nicht nur die langen Diskussionen, auch bis endlich ein geeigneter Platz gefunden war, mit dem alle leben konnten und dann noch die lange Wartezeit, bis der Mast endlich kam“. Dem Ortsvorsteher war die Erleichterung deutlich anzumerken. „Aber ich glaube, wenn er jetzt angeschlossen wird, werden doch fast alle zufrieden sein“, gab er seiner Hoffnung auf ein gutes Ende Ausdruck.