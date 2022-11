Biotopverbund pflegt Magerrasen in Meßkirch

In den kommenden Tagen werden auf den Flächen der Stadt Meßkirch, in der Nähe der Thalmühle Landschaftspflegearbeiten stattfinden. Dabei werden in einem Teilbereich des Trockenhanges beschattende Gehölze und Hybridpappeln entfernt, um eines der wertvollsten Magerrasen-Biotope auf dem Gemeindegebiet wiederherzustellen, teilt das Landratsamt Sigmaringen mit.

Dass für den Schutz der Natur Gehölze und Bäume entfernt werden müssen, erscheint zunächst widersinnig. Die seltenen Magerrasen-Arten können jedoch nur mit viel Licht und Wärme dauerhaft überleben. Im kommenden Jahr wird der Rest der Hangfläche freigestellt werden, um die ursprüngliche Größe des gefährdeten Lebensraums wiederherzustellen.

Die Dringlichkeit der Wiederherstellung war während einer Begehung der Umweltbeauftragten der Stadt Meßkirch, einem Planungsbüro und der unteren Naturschutzbehörde festgestellt worden. Anlass der Begehung war die aktuell stattfindende Biotopverbundplanung auf dem Gemeindegebiet. Ziel der Planung ist die aktive Wiedervernetzung und Pflege wichtiger geschützter Lebensräume im Gemeindegebiet. Damit soll die Ausbreitung vieler aktuell gefährdeter Arten in der Landschaft wieder ermöglicht werden. Der erste Schritt ist dabei die Sicherung bestehender Lebensräume.