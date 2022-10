Eröffnung für Anfang November geplant

Auf dem Tisch im hinteren Bereich des Baubüros, das die LIST Gruppe im Erdgeschoss im Haus links neben der großen Baustelle angemietet und sich darin vorübergehend eingerichtet hat, liegen Laptop und Baustellenpläne.

Heute sind Sandra Hartig, Projektmanagerin bei LIST Develop Commercial aus Oldenburg, dem Projektentwickler für das Schwenninger Hotelprojekt, sowie Florian Krause, Projektleiter bei LIST Bau Rhein-Main aus Hünstetten, eines der Generalunternehmen der LIST Gruppe, die das Projekt umsetzt, vor Ort, um sich einen Überblick über den Fortschritt der Baustelle zu verschaffen.

Und von Fortschritt kann man beim Bau des Hotels an der Ecke zwischen Oberdorf- und Turnerstraße in der Tat sprechen: Im Frühjahr vergangenen Jahres waren die ersten Bagger vor Ort, jetzt läuft nur noch der Innenausbau und die Fassade wird fertiggestellt, wie Florian Krause berichtet. „Das Ziel ist, Ende Oktober fertig zu sein,“ fügt Sandra Hartig hinzu.

Für die Möblierung ist derweil der Mieter zuständig. Mieter ist bekannterweise das französische Unternehmen B&B Hotels, das bereits Anfang November eröffnen möchte, wissen die beiden LIST-Mitarbeiter. Auf 3661 Quadratmetern werden sich dabei 103 Zimmer verschiedener Größe sowie 22 Tiefgaragenstellplätze erstrecken.

Die Kooperation mit B&B Hotels ist für die LIST Gruppe mittlerweile zur Routine und zu einer bewährten Zusammenarbeit geworden. War das Hotel in Schwenningen Hotelbau Nummer 30, ist inzwischen Nummer 33 in Dessau in Planung, berichtet Florian Krause.

Vom Baubüro geht es jetzt in das spätere Foyer mit Rezeption, das seitlich über die Turnerstraße zugänglich sein wird. Hell und freundlich wirkt es durch die großzügige Verglasung. In der hinteren Ecke soll der Frühstücksbereich entstehen, demonstriert Sandra Hartig.

Ohne viel Schnickschnack, so auch ohne Restaurant, dafür funktional und komfortabel soll das Hotel einmal werden und eine „gemischte Zielgruppe“, so Hartig, anlocken. Das wird auch in den Zimmern, die sich auf die oberen drei Stockwerke verteilen, deutlich: Hier gibt es Standard-Zweibett-, aber auch größere Familienzimmer, manche haben einen barrierefreien Zugang.

Auch wenn man derzeit nicht 100-prozentig planen und es auf der Zielgeraden zu Schwierigkeiten und Verspätungen kommen könne, zeigen sich Projektmanagerin und Bau-Projektleiter grundsätzlich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Natürlich habe man mit den üblichen Herausforderungen, auch durch die Weltwirtschaftskrise, zu kämpfen gehabt, berichtet Florian Krause.

Dabei habe man aber einerseits viel Glück, andererseits gute und feste Partnerschaften mit vielen Nahunternehmern gehabt, auf die man sich verlassen könne. „Es ziehen alle an einem Strang, sodass wir es gut meistern konnten.“

Und wenn einmal nicht alle Komponenten funktionieren, habe man stets die Möglichkeit, Alternativen heranzuziehen. Waren während der Rohbau-Phase rund zehn Arbeiter vor Ort auf der Baustelle, habe es sich bei den Ausbau-Gewerken auf 50 Mann erhöht. „Großes Lob an die Jungs, die viel leisten“, betont der Projektleiter.

Eine Herausforderung sei die Baustelle auch im Hinblick auf die Lage mitten in der Stadt gewesen, wie beim Anblick des Gebäudes von der anderen Straßenseite deutlich wird. Man habe sehr viel Materialumsatz gehabt, dies zu koordinieren sei logistisch nicht immer einfach gewesen. So auch beim Schräg- beziehungsweise Falzdach mit Blechverkleidung, das eine Besonderheit für das Gebäude ist.

Und dies wird in der Baubranche kein Einzelfall mehr sein, blickt Krause voraus. Durch die vielen brachliegenden Grundstücke in den Innenstädten gehe der Trend der „Baustellen auf grünen Hügeln“ hin zum urbanen Bauen. Und so ist auch die Tiefgarage, die 22 Stellplätze hat, unbedingt notwendig gewesen, um dem Parkplatzbedarf in der recht engen Lage gerecht zu werden.

„Ein Highlight wird dieses Objekt auf jeden Fall“, verspricht Sandra Hartig schließlich. „Und es wertet die Ecke und die Umgebung auf.“