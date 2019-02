Er brachte die Renaissance nach Meßkirch

Am 19. Februar 1519 wurde Froben Christoph von Zimmern auf dem Schloss Mespelbrunn im Spessart geboren. Trotz des schwierigen Verhältnisses zu seinem Vater, trat er nach dessen Tod an die Spitze seines Adelsgeschlechts und prägte Meßkirch wie kein anderer.

Die Herren von Zimmern wurden erstmals 1080 urkundlich erwähnt, breiteten sich im heutigen Landkreis Rottweil schrittweise aus und erwarben mit Hilfe der Verwandtschaft aus dem Adelshaus von Waldburg zusätzlich die Herrschaft Meßkirch. Sie galten dann als „bedeutendes Adelsgeschlecht in Südwestdeutschland“, das im Gefolge der „Werdenbergfehde“ Ende des 15. Jahrhunderts allerdings große Teile des Besitzes verlor und bis 1503 brauchte, um die vorherige Besitzausdehnung wiederherzustellen. Mehr noch: Unter Wilhelm Werner von Zimmern, der als Vorsitzender Richter am Reichskammergericht fungierte, wurde die Adelsfamilie 1538 in den Grafenstand erhoben. Froben Christoph Graf von Zimmern, der vor 500 Jahren zur Welt kam, brachte die „Zimmersche Dynastie“ vollends zur Blüte, erlangte als Geschichtsschreiber größere Bekanntheit und sorgte mit seiner „Zimmerschen Chronik“, einem bedeutenden Geschichtswerk, für eine bis heute andauernde Nachwirkung.

Der Chronist aus dem Grafenhaus wurde am 19. Februar 1519 im Schloss Mespelbrunn im Spessart geboren. Mespelbrunn ist heute eine Kleinstadt im Landkreis von Aschaffenburg. Er hatte mehrere Geschwister, seine Eltern waren Johann Werner von Zimmern und Katharina von Erbach. Der Vater, der zwischenzeitlich an der Rückeroberung Meßkirchs mit einer Burganlage aus dem 14. Jahrhundert beteiligt war, sorgte zunächst für eine humanistische Erstunterrichtung des Jungen und gab ihn dann zur weiteren Ausbildung nach Aschaffenburg, wo er in der Obhut der Gräfin von Werdenberg, seiner Großmutter, auf ein Universitätsstudium vorbereitet wurde. Erst nach einigen Jahren weilte der Jüngling nacheinander wieder auf Schloss Mespelbrunn, Burg Falkenstein und in Meßkirch, wobei er den Vater mied, ehe er mit einem Bruder in Tübingen das Studium begann. Die nächsten Studienorte waren ab 1534 Straßburg, Bourges, Köln, Löwen und schließlich Paris. Ihn interessierten vor allem Literatur und Geschichte. Das schlug sich 1540 im „Liber rerum Cimbriacarum“ nieder, einer Geschichtsschrift in lateinischer Sprache. Danach weilte der junge Graf mit seinem jüngeren Bruder Gottfried in Angers und Tours, wo er an alchimistischen Experimenten teilnahm und schwer erkrankte. Nach der Genesung und einem Heimataufenthalt setzte er seine Studien in Speyer fort.

Graf Froben Christoph von Zimmern mied weiter den Vater, mit dem er sich offenbar nicht verstand, wurde der Lieblingsneffe des söhnelosen Onkels Gottfried Werner von Zimmern, dem er in dessen größeren Besitz in der Folge als Kanzler diente, und heiratete 1544 Kunigunde von Eberstein. 1547 nahm er am Reichstag zu Augsburg teil, ein Jahr später, 1548 starb sein Vater. Graf Froben Christoph von Zimmern sicherte sich das gesamte väterliche Erbe, erreichte einen Erbverzicht seiner Brüder, zahlte die Mätresse des Vaters aus und richtete die Verwaltung des ererbten Besitzes neu ein. 1549 wurde sein einziger Sohn geboren. Davor und danach gab es für die gräfliche Familie zusätzlich zehn Töchter. Graf Froben Christoph bewältigte die Verwaltung des eigenen Besitzes und im Auftrag des Onkels auch dessen Verpflichtungen. Nach einem Schlaganfall verfügte sein Onkel Gottfried Werner schon vorzeitig die Erbschaft an den Neffen. Am 12. April 1554, eine Monat später, starb der Onkel. Mit dem neuen Erbe legte Graf Froben Christoph nun so richtig los.

Er setzte bei seinen Brüdern einen weiteren Erbverzicht durch, baute die Vorstadt von Meßkirch mit Weißenburg sowie Spital aus, ein Vorhaben, das er schon um 1550 begonnen hatte, unternahm anlässlich der Heirat seines Schwagers 1556 eine Flandernreise und begann 1557 einen spektakulären Schlossneubau in Meßkirch. Es entstand die erste Vierflügelanlage nach italienischem Vorbild nördlich der Alpen. Parallel setzte er die Eintragungen in der schon früher begonnenen „Zimmerschen Chronik“ fort, die letztlich zu einem gewaltigen Geschichtswerk gedieh. Der Graf realisierte auf 1567 Folioseiten eine lückenlose Genealogie seines Adelshauses und leitete seine Familie von den Kimbern her. Er schöpfte neben der Berücksichtigung weniger Urkunden aus mündlichen Überlieferungen, bezog die Geschichte benachbarter Adelsgeschlechter und literarische Arbeiten bis hin zu Boccaccio mit ein und scheute sich auch nicht vor „weitausgreifenden Geschichtskonstruktionen“. In gewissem Sinne erreichte das Werk den Charakter einer „Enzyklopädie im Sinne der conditio humana des 16. Jahrhunderts“. Aus der Chronik, die er wohl bis zum letzten Atemzug bediente, geht hervor, dass er 1565/66 noch eine Italienreise unternahm, wohl ein lange gehegter Lebenstraum.

Nach seiner Rückkehr starb Graf Froben Christoph von Zimmern am 27. November 1566 in Meßkirch, seiner aufstrebenden Residenz. Er wurde nur 47 Jahre alt. Seine Frau überlebte ihn um 34 Jahre. Das Zimmersche Erbe übernahm nach dem Tod des Geschichtsschreibers sein einziger Sohn Wilhelm. Mit dessen söhnelosem Tod 1594 starb die Adelsfamilie im Mannesstamm aus. Dank Schloss und Chronik ist der Name Zimmern in Meßkirch noch geläufig. In der Kleinstadt im Landkreis Sigmaringen gehören außer dem Schloss auch noch die Schlosskapelle, die Pfarrkirche St. Martin und das historische Rathaus zu den besonderen Sehenswürdigkeiten. Das Schloss Mespelbrunn ist heute im Besitz derer von Ingelheim.