Endlich wieder Strohpark: Planungen laufen auf Hochtouren

Am Samstag, 3. September, nachmittags ist es endlich wieder soweit: Die beliebte Freiluftausstellung „Ideen aus Stroh“ öffnet nach drei Jahren wieder ihre Tore und die Showbühne. Der frühere Veranstalter, der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Schwenningen zog sich im Januar 2020 endgültig aus der Strohpark-Organisation zurück, doch dieser Ausstieg bedeutete nicht das endgültige Aus.

Sieben Schwenninger Vereine gründeten Anfang Februar 2020 gemeinsam mit den Gaumenfreunden eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die PRO Strohpark GbR. Bekanntlich erfordert das Spektakel alljährlich einen enormen Zeit- und Arbeitsaufwand. Und selbstverständlich müssen sich auch zahlreiche Strohbinderinnen und Strohbinder finden, die neue „Ideen aus Stroh“ zum Kunstwerk formen. Der Vertrag der GbR regelt die Anteile und Verantwortlichkeiten zwischen Sportverein, Tennisclub, Narrenverein Wasserschöpfer, der Ortsgruppe im Schwäbischen Albverein, dem Turnverein, dem Musikverein und dem Hay-Mountain-Verein. Damit waren die Voraussetzungen für die Abhaltung neuer Strohparks eigentlich perfekt, wäre da nicht eine Pandemie namens „Covid 19“ aufgetreten, die auch den Schwenninger Vereinen einen Strich durch die Rechnung machten. „2020 und 2021 gab es also keinen Strohpark, doch jetzt machen wir einen neuen Anlauf“ verspricht Werner Scheuble, Vorsitzender des Sportvereines und Geschäftsführer der PRO-Strohpark-GmbH.

Vom 3. September bis 3. Oktober soll das Großereignis erstmals unter Regie der neuen GbR stattfinden. Fünf aufeinander folgende Wochenenden werden abwechselnd von den teilnehmenden Vereinen mit Unterhaltungsprogramm und Bewirtung gestaltet. Und für die Tage dazwischen, also montags bis freitags konnte ein neues Konzept für die Bewirtung gefunden werden. Genaueres werde noch bekannt gegeben, so Scheuble. Das Strohpark-Festzelt ist bereits bestellt für diese Zeit. „Jetzt benötigen wir nur noch fleißige Strohbinder, aber auf gar keinen Fall mehr einen neuen Lockdown wegen Corona“, hofft der Geschäftsführer. Die Vereine hätten sich bereits Gedanken gemacht, was sie neben ihren Strohfiguren ihren Gästen bieten wollen. Einige bekannte Blas- und Unterhaltungskapellen sind schon bestellt. Die Bewirtung am Auftakttag wird vom Narrenverein Wasserschöpfer durchgeführt werden.