Ende einer Ära – Gemeinde verabschiedet Maria Holdenried

Großer Abschied: nach 46 Jahren im Stettener Rathaus geht Maria Holdenried in den wohlverdienten Ruhestand. Bürgermeister Maik Lehn ging in seiner Laudatio auch die einzelnen Etrappen von Holdenried in fast fünf Jahrzehnten im Stettener Rathaus durch: Zum 1. August 1976 ist sie als Auszubildende zur Bürogehilfin ins Rathaus gekommen ist. Nach erfolgreicher Abschlussprüfung und verschiedenen Aufgaben in der Hauptverwaltung des Rathauses sowie einer Fortbildung zur Verwaltungsfachangestellten hat der damalige Bürgermeister Horst Lupfer sie zum 1. Januar 1982 in sein Vorzimmer versetzt und zur „Chefsekretärin“ gemacht. Dass sie nach Horst Lupfer auch Sekretärin vom früheren Bürgermeister Gregor Hipp und aktuell von Bürgermeister Maik Lehn geblieben ist, beweist, dass sie hier ihre Stärken und Fähigkeiten erfolgreich einbringen konnte, so Lehn.

„Für die Gemeinde und das Bürgermeister-Vorzimmer waren Sie ein Glücksgriff. Sie identifizieren sich mit der Gemeinde und dem Rathaus mit Ihrer ganzen Persönlichkeit.“, so Lehn. Er stellte fest, dass Maria Holdenried in der Bevölkerung ein hohes Vertrauen und Ansehen genieße. Dies habe sie sich durch Freundlichkeit, hohe Fachkompetenz und Verlässlichkeit über all die Jahre erworben. Für jeden Bürger sei sie zu jeder Zeit ansprechbar gewesen. Über vier Jahrzehnte sei sie ruhender Pol einerseits und Mittelpunkt im Rathaus andererseits gewesen. Man habe gespürt, dass sie gerne arbeite und die Arbeit sie ausfülle. Mit Herz und Verstand sei sie stets bei der Sache gewesen.

Als Dank und Anerkennung der Gemeinde überreichte der Bürgermeister ein Abschiedsgeschenk sowie einen Blumenstrauß. Besonders freute sich das Gemeindeoberhaupt darüber, Holdenried für ihre Treue und Verdienste um die Gemeinde Stetten am kalten Markt die Goldene Verdienstmedaille der Gemeinde überreichen zu dürfen.

Für den neuen Lebensabschnitt wünschte er ihr alles Gute und viel Freude, vor allem aber eine stets gute Gesundheit.

Personalratsvorsitzende Sabine Grom dankte im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die kollegiale Zusammenarbeit und wünschte Maria Holdenried für ihre Zukunft ebenfalls alles Gute und vor allem Gesundheit. „Sie wird uns sowohl in der täglichen Arbeit als auch in der ein oder anderen fröhlichen Runde fehlen“, stellte Sabine Grom abschließend fest.