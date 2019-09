Elf Enkelkinder feiern mit

Der eigentliche Hochzeitstag ist am Freitag, 27. September, gewesen, als sich Magdalena und Eduard Liehner im Jahre 1969 das Ja-Wort gaben. Doch am Samstag wird das Fest der goldenen Hochzeit, in einem festlichen Rahmen mit einem Dankgottesdienst um 10 Uhr in der Kirche St. Kunigunde in Rengetsweiler begangen. Anschließend wird mit den Familien ihrer vier Kinder – zwei Töchter und zwei Söhne – mit elf Enkelkindern sowie Verwandten und Freunden in der Randenhalle gefeiert.

Wie kommt eine damals junge Frau mit 21 Jahren von Stühlingen-Mauchen aus dem Kreis Waldshut nach Rengetsweiler, war die Frage. Magdalena Liehner lacht und er schmunzelt, ja das war die Liebe, denn Magdalena war als Dorfhelferin in Wald tätig und der damals 25-jährige Eduard Liehner war bei einer Veranstaltung von ihr begeistert.

Mit insgesamt vier Geschwistern ist Magdalena in Mauchen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen aufgewachsen und war von Kindheit an mit Arbeiten vertraut. Nach dem Schulabschluss besuchte sie das Dorfhelferinnenwerk in Sölden bei Freiburg und machte dabei ihren Abschluss als Familienpflegerin im ländlichen Raum. Dann wurde sie dem Stützpunkt Wald zugeteilt. Sie hat sich in den Jahren in ihrer neuen Heimat gut eingelebt und steht in gutem Kontakt zur Einwohnerschaft im Dorf. Über 15 Jahre war sie aktive Sängerin beim Kirchenchor in Rengetsweiler. Ihr besonderes Hobby sind ihr Garten und kleine Radtouren mit ihrem Ehemann.

Eduard Liehner ist mit drei Geschwistern auf dem elterlichen Hof aufgewachsen, wo er schon früh mithelfen musste. Er war gerade ein Jahr alt, wie er erzählt, als sein Vater im Krieg gefallen ist, sodass es neben seiner Mutter auch an den Kindern hing, dass die kleine Landwirtschaft zum Lebensunterhalt betrieben wurde. Nach dem Schulabschluss machte Eduard Liehner eine Lehre bei Maurermeister Rudolf Jung als Maurer und war über zehn Jahre im Bauberuf tätig. Nach Aufgabe der Landwirtschaft wurde das elterliche Anwesen zu Wohnzwecken für die Großfamilie von ihm umgebaut. Seine beruflichen Erfahrungen und seine vielseitige handwerkliche Tätigkeit waren ein Anlass, dass er als Hausmeister bei der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch als Hausmeister eingestellt wurde. Über 30 Jahre bis zu seiner Pensionierung ging sehr pflichtbewusst seiner Arbeit nach. Gleichzeitig war Eduard Liehner 15 Jahre im freiwilligen Polizeidienst tätig und engagierte sich über 15 Jahre im Pfarrgemeinderat und beim Jedermannsturnen in Rengetsweiler. Seit zwei Jahren ist er beim Tafelladen in Pfullendorf tätig.