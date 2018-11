Eine Zunftmeisterin führt die Wasserschöpfer

Erstmals führt eine Frau den Narrenverein Wasserschöpfer: Verena Greber wurde bei der Hauptversammlung einstimmig zur neuen Zunftmeisterin gewählt. Sie folgt auf Raimund Glückler, der seit 2001 im Amt war. 17 Jahre lang rief er: „Wasser“ und die Narren antworteten „Schöpfer“. Neue Federfuchserin wurde Rebecca Glückler, die von der im vergangenen Jahr gewählten Verena Greber das Schriftführeramt übernimmt. Wieder gewählt wurden Säcklesmeisterin Margit Kuri sowie die Narrenräte Marcus Greber, Claudia Roth und Marcel Greber, der auch als Büttel bestätigt wurde.

Der bisherige Zunftmeister Raimund Glückler wird im Narrenrat weiterhin mitwirken. Er übernahm das Amt von Hubert Schwanz, der zum Ehren-Narrenrat ernannt wurde. Zuvor hatte die Versammlung dem Vorschlag des scheidenden Zunftmeisters Raimund Glückler auf Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um zehn auf 40 Euro jährlich zugestimmt. Seine Säcklesmeisterin Margit Kuri begründete diesen Schritt mit hohen Kosten für Busfahrten zu Umzügen. Sie hatte gemeinsam mit Schriftführerin Verena Greber eine ausführliche Darstellung des vergangenen Jahres der Schwenninger Narretei präsentiert. Die künftige Fasnet dauert bekanntlich bis zum 5. März 2019. Bereits am 24. November spielt die Gugge in Hartheim beim großen Guggetreffen. In Schwenningen gibt es am 2. Februar 2019 ein Guggetreffen mit Kapellen aus Glashütte, Hartheim, Otterswang, Kreenheinstetten und Oberwiehl.

Eine seiner letzen Amtshandlungen als Chef der Wasserschöpfer war die Ehrung langjähriger Aktiver. Glückler verlieh den Wasserschöpferorden in Bronze für 15 aktive Jahre den Hästrägern Linda Blazko, Anja Reiser, Jennifer Stier und Katrin Schnell. Für 25 aktive Jahre bekamen Friederike und Jürgen Kögel sowie Manuela Schellinger den Orden in Silber. Den Orden in Gold gibt es bei den Wasserschöpfern für 33 aktive Jahre. Diese Ehrung erhielt Michael Großmann. Annerose Sedlacek wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Als Geschenke gab es die Wasserschöpfer-Uhr und eine Bildtafel. Prokurator Marcus König nahm unter stehendem Applaus der Mitglieder die Verabschiedung des sichtlich gerührten Raimund Glückler vor. Als Geschenke gab es einen Reisegutschein ins Hotel der deutschen Schlagersängerin Andrea Berg, Urkunde, Bildband und von der Gugge ein Ständchen. Die Narrenräte traten im Anschluss als Nonnen und Mönche verkleidet auf und würdigten auf diese Weise Raimund Glücklers Zeit als ihren Meister.