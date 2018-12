Eine musikalische Brücke nach Großbritannien

Eine Sternstunde der Blasmusik haben die Besucher des Jahreskonzerts des Musikvereins Frohnstetten in der vollbesetzten Hohenzollernhalle erlebt. Das außergewöhnliche Experiment von Musikdirektorin Christine Burkhart einen Konzertabend mit einem der aktuell brisantesten politischen Themen der Gegenwart, dem „Brexit“ zu verknüpfen, gelang auf eindrucksvolle Art und Weise.

Christine Burkhart und ihre Musiker schafften, moderiert von Michael Adelbert, mit Präzision und Spielfreude den Spagat, das emotional diskutierte Thema in ein stimmiges, facettenreiches Kaleidoskop von Melodien und Kompositionen einzubinden, das sowohl die wechselvolle Geschichte des Inselstaates als auch den eigenwilligen Charakter der Bewohner musikalisch nachzeichnete und den Zuhörern in abwechslungsreichen Klangbildern nahebrachte.

Vielversprechend schwungvoll gestaltete sich bereits der Auftakt mit der Ouvertüre „A Huntingdon Celebration“ von Philip Sparke, mit der sich alle Register dem Publikum vorstellten. Außergewöhnlich spannend wurden im folgenden Konzertwerk „Seven Knights“ von André Waignein die Charaktere der bekanntesten britischen Ritter angefangen von Artus bis zu Ivanhoe musikalisch interpretiert, was den Musikern durch die vielen Rhythmuswechsel ein Höchstmaß an Konzentration abverlangte.

Waffenklirrende Atmosphäre eines Ritterturniers

In der Komposition „Irish Castle“ konnte man in die waffenklirrende Atmosphäre eines mittelalterlichen Ritterturniers eintauchen, bevor die variationsreiche „English Folk Song Suite“ einen Einblick in die Tiefen der britischen Volksseele gewährte. Mit einem Paukenschlag wurde der zweite Konzertteil eingeläutet, denn bei der monumentalen Komposition „Highland Cathedral“ begeisterten zwei Dudelsackspieler und ein Trommler die Zuhörer. Die unvergleichliche Stimmung in den schottischen Highlands transportierte auch das geheimnisvoll, mystische Arrangement „Harry Potter und der Stein der Weisen“ in die Herzen des Publikums.

Stark gefordert war das Saxofon-Register dann beim James-Bond-Klassiker „Skyfall“, das die Herausforderung des „Himmelfahrtskommandos“ aber bravourös meisterte. Mit „Loch Lomond“ dem Folkrockklassiker der schottischen Kultband „Runrig“ setzten die Musiker ein weiteres Glanzlicht. Weitere Legenden der britischen Popmusik wie ExBeatle Paul Mc Cartney mit seiner Highland-Hymne „Mull of Kintyre“ sowie Sir Elton John mit einem Medley seiner bekanntesten Hits wie „Blue Eyes“ und „Don’t go breaking my heart“ gaben ebenfalls ihre musikalische Visitenkarte ab.

Der schwungvolle Marsch zum Film „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ setzte zusammen mit den nicht weniger emotionalen Zugaben „Brücke am Kwai“ und „Amazing Grace“ die fulminanten Schlusspunkte unter ein herausragendes Konzert, das die Herzen der Zuhörer tief berührte und alle begeisterte.