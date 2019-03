Eine Flasche Korn lässt Stettener Hühner gackern

Bunt, fröhlich und fantasievoll ist es am Samstag in der Alemannenhalle beim traditionellen Zunftball der Bockzunft zugegangen. Dabei haben Zunftmeister Oliver Beil und sein Narrenrat dem Ball ein neues Gesicht gegeben, indem sie den Hallen- und Bühnenaufbau komplett neu gestaltet haben.

Ziel war es, in der großen Halle näher am Publikum zu sein und die Zuschauer besser in das Bühnenprogramm zu integrieren, was auch gelungen ist. Auch die „Bockbar“ hat ihren angestammten Platz im Foyer aufgegeben und hat nun ihre Pforten in der Halle, sozusagen mitten im Geschehen, eröffnet.

Viel Geld hat die Zunft auch in neue Technik und in einen neuen Vorhang gesteckt, wie Stefan Feuerstein im Zuge seiner überaus launigen Moderation den Gästen mitteilte. Und auch die erstmals engagierte Party-Band, die „Bayern-Rocker“, haben der Veranstaltung gut getan. Die Musiker haben mit ihrer Mischung aus Party-, Volks- und Rockmusik die Halle buchstäblich zum Beben gebracht.

Der Narrensamen hat mit einem fantasievollen Disney-Quiz das Programm eröffnet. Hierzu stellte der Nachwuchs bestimmte Szenen eines Musicals oder Märchens nach, die von einer Jury erraten werden musste. Hierzu hatten sich Evelyn Uhl, Ehefrau des Standort-Oberstarztes Dr. Michael Uhl, Birte Frerichs, Ehefrau des Artilleriebataillonskommandeurs Oberstleutnant Kim Frerichs und Stettens Bürgermeister Maik Lehn „freiwillig“ gemeldet. Der vierte Rater im Quizteam war Narrenbürgermeister Andy Klauser. Natürlich gab es hierbei keine Verlierer, nur Gewinner, insbesondere die Bockjugend, die ihre Sache gut gemacht hat.

Erfrischend war auch der Auftritt des Jahrgangs 1999. Die Zwanzigjährigen, die jedes Jahr bei der Stettener Fasnet eine „tragende“ Rolle einnehmen – sie setzen unter anderem den Narrenbaum auf dem Schlosshof – haben sich in ihrem Beitrag die Zeit ihrer Geburt und ihres Kleinkindalters ausgesucht. Da gab es noch keine Handys und kein Internet für alle, Musik kam aus dem Radio, der Kassette oder von der Schallplatte und im TV war das Programm noch harmlos und überschaubar.

Fast alle Ballbesucher kommen kostümiert

Mit sichtlich viel Spaß stellten die jungen Leute das Jugendprogramm des damaligen Fernsehens mit Wicki, Jim Knopf oder der Biene Maya dar. Auch ihre Kostümierung – aufwändig gestaltete Drachenkostüme – konnten sich sehen lassen. Stichwort Kostümierung: Auch das Publikum ist zu 99 Prozent kostümiert erschienen, was in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen war. Narrenrat Uwe Stolz fand begeistert, dass sich das auf jeden Fall positiv auf die Stimmung ausgewirkt hat.

In der Tat schien sich die Verkleidung auf das Gemüt geschlagen zu haben, denn allerorten waren lachende Menschen zu sehen, die sich bestens amüsierten. Vielleicht tut es wirklich gut, einmal im Jahr aus seiner Haut zu schlüpfen und sich in ein anderes Ich zu begeben.

Selbst die Feuerwehrkapelle, in der fünften Jahreszeit „Bockmusik“ genannt, hat auf ihre Uniformen verzichtet und sich in zum Teil abenteuerliche Kostüme geworfen.

Zur Programmgestaltung trugen alle „Abteilungen“ der Bockzunft bei, so beispielsweise die Marktfrauen in Form einer Hühnerschar, die gackernd das Ortsgeschehen aufs Korn nahmen. Wobei das ruhig wörtlich zu nehmen ist, denn das geschwätzige Federvieh ließ dabei seelenruhig die Kornflasche kreisen.

Die Narrenräte präsentierten mit schweißtreibendem Aufwand Helene Fischer, die während ihres Gesangs natürlich Wert auf artistische Einlagen legte. Ihre tanzende Boygroup in der Gestalt der Narrenräte hatte alle Hände voll zu tun, ihre/n „Fischer“ in die Höhe zu hieven, zu tragen und mehr oder weniger elegant wieder abzusetzen.

Viel Applaus erhielten auch die Narrenrätinnen, die sich gesanglich ihrer Männer entledigten und auflisteten, was sie täten, wenn sie wollten. Ein Hammer war wie immer die TSV-Tanzgruppe unter der Leitung von Daniela Eichbaum-Knobl. Die herausragende Choreografie zu den Musikstücken und die perfekte Kostümierung ließ das Publikum zu Recht Zugaben fordern.