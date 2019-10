Eine Überweisung als Eintrittskarte

Ein Galaabend braucht nicht immer ein glamouröses Ambiente im Festsaal, das beweist seit Jahren das Sportforum Sigmaringen. Seine vergangenen Sportgalas haben bei einem Küchenhersteller stattgefunden, bei einem Metallverarbeiter und in einem Autohaus. Dieses Jahr geht es nach Meßkirch zur Firma Bix, einem Spezialisten für Lackierungen. Am Samstag, 9. November, findet dort die bereits siebte Sportgala statt.

Seit 2007 lädt das Sportforum alle zwei Jahre zu einer Benefizgala ein. Laut Vorstand Dirk Gaerte versteht sich das Sportforum als Bindeglied zwischen den Sportvereinen und Unternehmen im Landkreis. Die Idee, so der ehemalige Landrat, sei neben der Vernetzung aber auch der Benefizgedanke hinter den Abendveranstaltungen und eine Gelegenheit für die Vereine, sich zu präsentieren – und das alles in „festlichem Ambiente im ungewohnten Rahmen eines Wirtschaftsunternehmens“. Bei der Veranstaltung werden rund 150 Personen erwartet, die sich auf eine Gala mit unterschiedlichen Programmpunkten einstellen können. Neben Darbietungen der Sportvereine gibt es Livemusik und ein Drei-Gänge-Menü vom Gasthof Adler Leitishofen. Zudem wird es, wie in den vergangen Jahren, eine Versteigerung geben, wie die Schatzmeisterin des Sportforums und Moderatorin des Abends, Silke Mayer, zu berichten weiß: „Es ist eine amerikanische Versteigerung. Dabei wird, je nach Artikel, in fünf oder zehn Euro Schritten geboten bis ein Gong ertönt. Wann das geschieht, ist immer unterschiedlich. Auch unser Vorstand und langjährige Auktionator Gaerte weiß nie, wann das Ende naht.“ Unter den Hammer kommen unter anderem eine Oldtimerfahrt und Karten für ein Fußballspiel eines deutschen Spitzenclubs.

„Die Veranstaltung besuchen kann jeder, der vorab 75 Euro auf das Konto des Sportforums überweist. Der Name auf der Überweisung ist sozusagen die Eintrittskarte“, erklärt Mayer, die zudem darauf hinweist, dass Abendgarderobe erwünscht ist und im Preis neben der Unterhaltung auch das Menü nebst Getränken enthalten ist. Der Erlös des Abends kommt Menschen mit Behinderung und Kindern zugute.