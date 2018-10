Einbrecher stiehlt Zigaretten für 3000 Euro

Ein bislang unbekannter Täter zerstörte in der Nacht auf Samstag gegen 2.30 Uhr mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Conradin-Kreutzer-Straße und entwendete aus dem Verkaufsraum Zigaretten im Wert von rund 3000 Euro. Außerdem stahl der Täter einen Schulranzen, der als Transporttasche für die Zigaretten diente. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meßkirch, Telefon 07575/2838, in Verbindung zu setzen.