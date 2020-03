Einbrecher stiehlt Geld

Ein unbekannter Einbrecher ist am Sonntag in Rengetsweiler in ein Wohnhaus eingebrochen und hat Geld gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hebelte der Unbekannte zwischen 17 und 23 Uhr eine Tür zu der betroffenen Wohnung in der Straße Kirchleäcker auf. In einem Schrank fand er Bargeld und steckte es ein. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt in der Sache und sucht Zeugen. Wer verdächtige Wahrnehmungen in dem Wohngebiet gemacht hat wird gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 07571/1040 zu informieren.

