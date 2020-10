Einblick in die Klöster der Region

Zum dritten Mal finden vom 8. bis 11. Oktober 2020 die Klostererlebnistage Bodensee statt. Mehr als 20 Klosterorte öffnen in der Vierländerregion ihre Pforten und gewähren ungewöhnliche und immer wieder auch persönliche Einblicke – „Living History“ ebenso wie moderne, gelebte Spiritualität. Auf der mittelalterlichen Klosterbaustelle des Campus Galli in Meßkirch sind Besucher live dabei, wenn mit historischen Techniken und Werkzeugen ein Kloster nach dem berühmten mittelalterlichen „St. Galler Klosterplan“ errichtet wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am Campus Galli schauen Besucher aus dem Blickwinkel mittelalterlicher Mönche auf das Treiben auf der Klosterbaustelle. Klöster nahmen im Reich der Karolinger in vielerlei Hinsicht eine tragende Rolle ein. Was bewog die Menschen zu einem Leben im Kloster? Wie lief das gemeinsame Leben ab und worin bestand ihr Alltag? Und wie wurde ein Kloster damals gebaut? Auf alle diese Fragen finden Sie eine Antwort auf der Baustelle des Campus Galli, einem Freilichtmuseum in Meßkirch. Denn dort wird ein Kloster nach dem St. Galler Klosterplan gebaut – alleinig mit den Mitteln und Techniken aus dem 9. Jahrhundert. Die Verweildauer während der Veranstaltung wird in der Mitteilung mit zwei bis drei Stunden angegeben.

Nicht weit entfernt erkunden Besucher mit „Bruder Johannes“ die Stadt Mengen mit ihren malerischen Fachwerkhäusern und zahlreichen Kirchen und Kapellen. Um luftige Höhen geht es beim amüsanten Rundgang mit dem „geflügelten“ Pater Mohr durch das ehemalige Kloster Bad Schussenried. Vor 400 Jahren wollte er laut der Mitteilung den Menschen das Fliegen beibringen. Auf der Insel Reichenau und im Konstanzer Archäologischen Landesmuseum üben sich Groß und Klein bei Schnupperkursen in der Kalligraphie. Gemeinsam mit der Musikschule erinnert das Archäologische Landesmuseum am 11. Oktober bei einem Tag der offenen Tür außerdem an das ehemalige Kloster Petershausen, in dessen Mauern das Museum heute untergebracht ist.

Im oberschwäbischen Kloster Roggenburg und im Kloster Hegne am westlichen Bodensee übernachten Besucher sogar ganz klösterlich in ordensgeführten Hotels. Mit den Schwestern des Klosters Brandenburg kommen Gäste im Gottesdienst und Gebet zu innerer Ruhe, während der „Tag der Stille“ im Kloster Hegne mit Meditationen, spirituellen Impulsen und kreativem Gestalten aufwartet. Und wer sich noch tiefer versenken möchte, kann auf der gegenüberliegenden Insel Reichenau am Stundengebet der Benediktinermönche teilnehmen.

Das Programm der Klostererlebnistage Bodensee 2020 gibt es zum Download im Internet unter www.bodensee-kloester.eu.