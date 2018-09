Ein Motorradfahrer rutscht auf Kies aus

Bei einem Unfall am Montag gegen 17.30 Uhr auf der Kapellenstraße hat sich ein 23-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Der 23-Jährige war zusammen mit einem anderen Motorradfahrer in Heudorf auf der K 8218 in Richtung Thalheim unterwegs. In einer Rechtskurve auf Höhe „Am Talbach/Am Kirchberg“ lag aus unbekannten Gründen Kies auf der Straße. Während der andere Motorradfahrer dem Kies noch ausweichen konnte, erkannte der 23-Jährige die Gefahr zu spät. Das Hinterrad des Motorrades rutschte weg und der Lenker stürzte, heißt es im Polizeibericht.

Er rutschte über die Fahrbahn bis zum Gehweg auf der linken Seite. Am dortigen Bordstein kam das Motorrad samt Fahrer zum Liegen. Der 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.