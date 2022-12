Ein Blick offenbart Herkunft der Akten

Genäht, geheftet und gebüschelt: Das heutige Landratsamt Sigmaringen hat badische, preußisch-hohenzollerische und württembergische Vorgängerbehörden, deren Verwaltungsakten bis weit zurück in das 19. Jahrhundert sich in den Beständen des Kreisarchivs wiederfinden.

Dabei ist es mit einem raschen Blick möglich zu identifizieren, aus welchem der drei früheren Länder die Akten stammen: In den preußischen Akten aus den ehemaligen Oberämtern Gammertingen und Sigmaringen sind die einzelnen Blätter aufwändig und einzeln mit den Aktenrücken vernäht. In den badischen Bezirksämtern Meßkirch und Pfullendorf (beziehungsweise nach der badischen Kreisreform von 1936 in den Landratsämtern Stockach und Überlingen) wird die badische Oberrandheftung mit der oben links vorgenommenen Lochung und Auffädelung der Einzelblätter praktiziert. Dagegen beschränkt man sich in den württembergischen Ober- und Landratsämtern Saulgau und Riedlingen auf ein bloßes Büscheln der Einzelblätter innerhalb einer Akte, wobei zumindest in älterer Zeit als zusätzliche Vorkehrung gegen Unordnung das Aktenbüschel eine durchgehende Paginierung, d.h. eine seiten- oder blattweise Durchnummerierung erfahren hat.

In der noch bis 12. März 2023, jeweils von Freitag bis Sonntag sowie feiertags von 14 bis 17 Uhr, in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch zu sehenden Ausstellung „Das Gedächtnis des Landkreises. Das Kreisarchiv Sigmaringen: Aufgaben, Bestände, ausgewählte ‚Schätze‘“ werden ausgewählte Beispiele dieser „landestypischen“ Aktenformierungen präsentiert.