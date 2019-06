Ein Blick ins grüne Beuron

Bereits das vierte Jahr in Folge hat Beuron am Sonntag seine Gärten geöffnet. Die Idee dahinter entstand im Haus der Natur, private Gartenbesitzer und das Kloster Beu-ron folgten. So verzeichneten die Organisatoren auch in diesem Jahr einen Rekord an Besuchern.

Bruder Martin, der die erste Führung im Klostergarten anbot, beschrieb somit circa 180 interessierten Besuchern die einzelnen Bereiche des Klostergartens. Zunächst erläuterte er den Aufbau des Klosters. Der Gemüseanbau findet hauptsächlich im kleinen Rahmen statt, sodass in den Sommermonaten für die Belegschaft des Klosters und die Gäste vorwiegend angebaut wird. Aus seiner Sicht rentiere sich das finanziell zwar nicht, sei aber dennoch sehr beliebt. Bruder Martin erklärte außerdem, dass für den Kirchenstock Blumen angepflanzt würden, vorwiegend Gladiolen.

Gemüse gebe es in allen Variationen – von Artischocken über Gurken und Tomaten bis hin zum Kräuterfeld, in dem sie auch alte Kräuter wie beispielsweise Ysop noch pflanzen würden. Im Klostergarten durften die Gäste auch eine Vielzahl an Obstbäumen bewundern. Für die Bienen seien auch die Blumenwiesen stehen gelassen worden. Überhaupt schien es so, als ob die Klostergärtnerei sehr dem Naturschutz und dem Erhalt der Bienen und den Insekten ganz allgemein verschrieben sei.

Wer nach dieser Führung der Wegbeschreibung folgte, erreichte den Garten der Familie Schmidt. Viele liebevoll gestaltete Ecken und Nischen machen es dem Besucher einfach, sich wohlzufühlen. Nebenbei ein Los zu kaufen und mit dem Ehepaar zu plaudern, ergänzte den Besuch. Mit dem Erlös der Tombola können Bäume an Schulen, die sich zuvor dafür bewerben mussten, gepflanzt werden. Im ersten Jahr, so die Familie, hätte sie eine ganze Streuobstwiese gepflanzt.

Im Haus der Natur gab es den Weg für die Sinne und die Wildbienenführung mit dem Ranger des Donautals, Markus Eilinger. Neben Wildbienenhotel bot das Haus der Natur auch frisch gebackenes Weißbrot mit ungewöhnlichen Honigsorten, wie beispielsweise Löwenzahnhonig, an.

Einige weitere Familien gewährten einen eindrucksvollen Einblick in ihren Garten und bei den Becks und Links gab es sogar Kunst zu bewundern.