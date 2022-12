Ehrungen beim Gemeinschaftskonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für 30 Jahre erhielt Sandra Ramsperger vom Musikverein Rohrdorf die Ehrennadel in Gold des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg. Reinhold Moser und Tobias Schatz von der Musikkapelle Menningen erhielten für 40 Jahre die Ehrennadel in Gold mit Diamant, verbunden mit dem Ehrenbrief des Blasmusikverbandes. Für sogar 50 Jahre wurden Wolfgang Muffler von der Musikkapelle Menningen und Siegfried Riester vom Musikverein Rohrdorf mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und den Ehrenbrief des Blasmusverbandes ausgezeichnet. Für 20-jährige Dirigententätigkeit erhielt Paul Gaiser die Ehrennadel in Gold mit Urkunde des Blasmusikverbandes. Siegfried Riester vom Musikverein Rohrdorf wurde an diesem Abend von der Vorsitzenden Elke Bauer mit der Überreichung der Urkunde zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Die beiden Vorsitzenden Elke Bauer aus Rohrdorf und Marina Grüninger aus Menningen, gratulierten und würdigten die Geehrten für die aktive Tätigkeit in ihren Musikvereinen und überreichten als Anerkennung Präsente. Die Musikkapelle Menningen spielte zu Ehren der Jubilare den „Laridah-Marsch“.