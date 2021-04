Wegen eines Hausstreits wurde die Polizei am Montagabend in die Schwenninger Straße gerufen. Das teilt die Polize in einer Meldung mit. Ein 36-Jähriger war mit seiner Frau aneinandergeraten, nachdem beide dem Alkohol zugesprochen hatten. In der Folge kam es zu Handgreiflichkeiten, die Frau verließ daraufhin mit dem gemeinsamen Kind die Wohnung. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Körperverletzung.