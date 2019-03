DRK-Ortsverein bildet Soldaten zu Rettungsschwimmern aus

Der Ortsverein Heuberg-Donautal des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sei ein sehr aktiver Ortsverband, der den DRK-Kreisverband kritisch begleite. Das meint der Präsident des DRK-Kreisverbands und Erste Landesbeamte, Rolf Vögtle, bei der Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Heuberg-Donautal im Gasthaus „Bahnhof“ im Beuroner Ortsteil Hausen im Tal.

Als Besonderheit hob Vögtle die Abteilung Wasserwacht hervor, deren Ziel es unter anderem ist, die verstärkte Rettungsschwimmerausbildung von Soldaten und zivilen Personen im Bundeswehrhallenbad in Stetten am kalten Markt durchzuführen. Als einen weiteren wichtigen Teil der Rettungskette bezeichnete der Präsident die „Helfer vor Ort“-Gruppe (HvO), die es beim Ortsverein Heuberg-Donautal seit 2003 gibt. Die ehrenamtlich arbeitenden HvO haben die Aufgabe, nach Einlaufen des Notrufs den Notfall aufzusuchen, um die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungswagens und des Notarztes zu überbrücken. So kann Patienten im ländlichen Raum in der Regel schon zehn Minuten früher geholfen werden, was unter Umständen lebensrettend sein kann.

Vögtle lobte insbesondere die sehr engagierte Jugendarbeit des Ortsvereins in der Person von Jugendleiter Philipp Geis, der mit Begeisterung und Kreativität 16 Kinder und Jugendliche zu künftigen Rettungskräften ausbildet. „Das ist viel Arbeit, aber es lohnt sich“, sagte der Präsident, denn im Gegensatz zu früheren Zeiten, in denen DRK-Aktive über Jahrzehnte Dienst taten, könne nicht mehr damit gerechnet werden. Durch Ausbildung, Beruf und Wegzug gehe dieses Potenzial für den Ortsverein oft verloren.

Rolf Vögtle versicherte der Versammlung, dass sich der Kreisverband künftig mehr um die insgesamt 16 Ortsverbände kümmern wird: „Es ist uns ein zentrales Anliegen, die Ortsverbände mehr zu unterstützen.“ 4840 Dienststunden haben die Aktiven im vergangenen Vereinsjahr abgeleistet. Das machte Bereitschaftsleiter Matthias Boden in seinem Bericht deutlich. „Das sind 400 Stunden mehr als im Vorjahr.“ An 22 Dienstabenden mit insgesamt 485 Stunden sei die erforderliche Aus- und Fortbildung für die 25 Bereitschaftsmitglieder durchgeführt worden, legte Boden weitere Zahlen offen.

Einsatzbilanz des Vorjahres

Dazu kamen 17 Sanitätswachdienste mit 324 Einsatzstunden, die in die präventive und sanitätsdienstliche Absicherung von Veranstaltungen geflossen seien. Alarmierungen zu Ernstfällen seien mit 53 annähernd gleich geblieben. Davon waren acht sogenannte Bereitschaftsalarme zu sieben Bränden und einer Personensuche. Die restlichen 45 Alarmierungen waren solche für Helfer-vor-Ort-Dienste, wobei sich diese in 25 Fälle für Beuron aufgliederten und 20 für Stetten am kalten Markt. Mit Blick auf die drei durchgeführten Blutspendetermine stellte Boden bedauernd fest, dass die Bereitschaft, den lebensnotwendigen Saft zu spenden, rückläufig ist. „Mit insgesamt 435 Konserven waren es 138 weniger als im Vorjahr“. Daneben stellt sich die Breitenausbildung in Erster Hilfe mit 18 Veranstaltungen als stabil dar. Sechs öffentliche Kurse waren ausgebucht, dazu kamen Auffrischungskurse bei Firmen aus der Nachbarschaft, der Bundeswehr, den Feuerwehren und Kindergärten. Mit 210 Personen konnten deutlich mehr Personen als in der Vergangenheit in Erster Hilfe ausgebildet werden, „ allerdings setzen uns personelle Ressourcen Grenzen“, so Boden.

Dauerthema ist die Finanzierung, denn Ausrüstung, Instandhaltung, Ausbildung und der laufende Betrieb „kosten viel Geld“. Die Mittelbeschaffung werde auch künftig breiten Raum einnehmen müssen. Aus dem Bericht von Kassenwart Peter Krawczak ging hervor, dass sich der Ortsverein zum großen Teil aus Altkleidersammlungen finanziert.