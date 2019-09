Drei Verletzte nach Unfall in Stetten

Ein Sachschaden von rund 32 000 Euro und drei leicht verletzte Personen sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 17.15 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße/Albstraße in Stetten am kalten Markt. Die 34-jährige Fahrerin eines Opels fuhr auf der Albstraße in Richtung Storzinger Straße. An der Kreuzung der Hauptstraße missachtete sie laut Polizeimeldung die Vorfahrt einer von links kommenden 43-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Folge: Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden im Anschluss von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Beifahrer der 43-Jährigen und die 34-jährige Unfallverursacherin wurden zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.