„Drei-Länder-Schau“ bringt Züchter zusammen

Auch in diesem Jahr ist die Kleintierschau wiederum als „Drei-Länder-Schau“ deklariert. Bei der, neben befreundeten Vereinen des Kreisverbandes Konstanz, der Kleinzuchtvereine Stockach, Krauchenwies und Meßkirch, auch eine Kreis-Jungtierschau dabei ist. Eine besonders gute Freundschaft verbindet der Kleintierzuchtverein Meßkirch mit Züchtern aus der benachbarten Schweiz und Österreich. Sie kommen seit Jahren mit Kleinrexen und heimischen Rassenkaninchen nach Meßkirch. Mit über 400 Kaninchen und Geflügel verschiedener Rassen und Farbenschläge ist die Kleintierschau in der Stadthalle Meßkirch immer wieder ein besonderer Treffpunkt für Erwachsene und Kinder, heißt es in der Ankündigung.

Die Züchter zeigen bei dieser Ausstellung ihre schönsten Tiere. Aber auch Abwechslung und Unterhaltung mit Freunden und Bekannten ist möglich wie auch Fachgespräche und Züchtern.

Von der Frauengruppe des KV Konstanz werden beispielsweise in einer speziellen Schau, Kunstwerke aus Kaninchenfellen ausgestellt und angeboten. Eine große Tombola mit vielen Gewinnen steht bereit und für die musikalische Unterhaltung zum Frühschoppen und zur Mittagszeit spielt am Sonntag ab 11 Uhr die Blaskapelle Peng. Im vorderen Bereich der Stadthalle ist ein gut organisierter Wirtschaftsbetrieb, wo an beiden Tagen Mittagessen serviert wird sowie Kaffee und eine große Auswahl von Kuchen und Torten für die Gäste bereit stehen.