Drei Abteilungen ziehen ins neue Sauldorfer Feuerwehrhaus ein

Mit einem dreitägigen Festprogramm hat die Gemeinde Sauldorf das neue Feuerwehrhaus samt Bauhof eingeweiht. Nach einer Bauzeit von zwei Jahren übergab Architekt Wolfgang Schweikart den symbolischen Schlüssel an Feuerwehrkommandant Berthold Reichle und Bürgermeister Wolfgang Sigrist. Unter den zahlreichen Festgästen, die zuvor Bürgermeister Wolfgang Sigrist begrüßte, erinnerte Bundestagsabgeordneter und Staatssekretär Thomas Bareiß an die Grundsteinlegung, damals sprach der Vertreter des Landratsamtes „Nein, die Feuerwehr braucht kein Haus, sondern die Bevölkerung braucht ein Feuerwehrhaus“, denn die Aufgaben der Feuerwehren sind vielfältig. Die Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden erinnerte an die Tatsache, dass es möglich ist, Bauzeiten und Kostenrahmen bei öffentlichen Bauten einzuhalten. Landrätin Stefanie Bürkle erwähnte die Feuerwehrstruktur der Gemeinde Sauldorf als vorbildlich. Mit dem Feuerwehrhaus im Ortsteil Krumbach wurde eine Heimat für die Abteilungswehren Boll, Krumbach und Bietingen gefunden. Mit dem Standort in Sauldorf nun eine Heimat für die Abteilungen aus Wasser, Rast und Sauldorf. Die Selbständigkeit der Abteilungswehren bleibt erhalten. Zusätzlich liege der Vorteil in der gemeinsamen Kostenstruktur. Werner Stroppel, stellvertretender Vorsitzender des Feuerwehrverbandes Sigmaringen, überbrachte Glückwünsche des Verbandes und lobte in diesem Zusammenhang auch die gute Organisation der Abteilungswehr.

Kreisbrandmeister-Stellvertreter Dieter Müller und Kommandant Berthold Reichle ehrten im Verlauf noch 28 aktive Wehrmänner für ihren Dienst: 19 Mal für 15-jährige, sieben Mal für 25-jährige und zwei Mal für 40-jährige aktive Mitarbeit. Auch Abteilungskommandant Frank Brütsch, stellvertretend für die Wehren Rast, Sauldorf und Wasser, hob die Leistungen von Gesamtkommandant Berthold Reichle hervor. Abteilungskommandant Florian Löffler überbrachte Glückwünsche der am Standort Krumbach stationierten Abteilungswehren Krumbach, Betingen und Boll. Der sichtlich gerührte Kommandant Berthold Reichle bedankte sich bei seinen Wehrmännern für die Mitarbeit, Architekt Schweikart und den am Bau beschäftigten Handwerkern für die Zusammenarbeit. Eine Bläsergruppe des Musikvereins Sauldorf umrahmte die Einweihung musikalisch.

Zuvor gab es einen Festgottesdienst in der Dorfkirche St. Sebastian, wo Stadtpfarrer Stefan Schmid die Arbeit der Feuerwehrmänner würdigte. Nach dem Gottesdienst begleiteten Fahnenträger der sechs Abteilungen unter den Klängen des Fanfarenzuges der Abteilung Boll die Wehrmänner und Kirchgänger zum Festgelände. Pfarrer Schmid von der katholischen Kirchengemeinde, Pfarrerin Anja Kunkel von der evangelischen Kirchengemeinde und Pfarrer David Birkmann von der Altkatholischen Kirche gaben dem Gebäude, der Einrichtung und deren Gerätschaften ihren kirchlichen Segen. Mit einem Feierabendhock am Montag wurde das Fest beendet.