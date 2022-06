Das Dorfplatzfest, das seit Jahren schon zur Tradition in Menningen gefeiert wurde, soll auch nach einigen Jahren und der Pandemie wieder zum Bestand der Veranstaltungen im Dorf gehören, so Ortsvorsteher Tobias Schatz. Bereits im vergangenen Jahr war das Fest schon geplant. Doch die erneute Auszeit wurde genutzt, um unter Anleitung von Ortsvorstehers Tobias Schatz, die nötigen Ausgleichsarbeiten am Platz von den Vereinsmitgliedern der Menninger Vereine vorzunehmen.

Neben den Baumscheiben, die erneuert wurden, musste auch ein Teil des Betonpflasters neu verlegt werden, sodass der Dorfplatz wie auch das angrenzende „Spritzenhaus“ wieder voll für das Fest genutzt werden können. Alle Einwohner und Gäste sind am Sonntag, 26. Juni, zum gemütlichen Dorfplatzfest in Menningen eingeladen. Den Auftakt macht ab 11.30 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert über die Mittagszeit hinaus die Musikkapelle Rohrdorf , sowie der Gemischte Chor Menningen. Auch der Nachmittag bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen und Torten lädt als Treffpunkt mit gegenseitiger Unterhaltung und netten Gesprächen ein, wo man bis zum Abend verweilen kann. Das Dorfplatzfest – unter freiem Himmel – findet nur bei gutem Wetter statt.