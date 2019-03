Dorf wird zur Reeperbahn

Was ist das Besondere zwischen dem Bauerndorf Langenhart und der Reeperbahn in Hamburg? Die Landjugend Langenhart zeigte beim diesjährigen Bürgerball eine gewisse Erfahrung. Aber auch die närrischen Bewohner von Langenhart wurden durch das bekannt gewordene Motto „Reeperbahn in Langenhart“ infiziert, das zeigte sich bei der Kostümierung beim Bürgerball.

Ein Großteil der heimischen Besucher war seemannsmäßig mit Mütze, Jacke und Hemd oder die Damenwelt in „heißer“ Kleidung anzutreffen. Die Zeit hat sich gewandelt, wie der Vorsitzende der KLJB, Boris Bücheler und sein Stellvertreter Benedikt Vögtle, bei der närrischen Begrüßung bekannt gaben. Der Bürgersaal wurde an diesem Abend zur fastnächtlichen Spelunke.

Die erste Vorstellung gab es durch die jugendliche Tanzgruppe mit Disco-Musik im abgedunkelten Saal. Doch zuvor war es der Elferrat mit den Narreneltern, die in lustiger Art von ihren Vorbereitungen plauderten, wie sie es mit Apps schafften sich hierfür heimlich zu entscheiden, was im vollbesetzen Saal mit viel Beifall aufgenommen wurde. Als ein starker Zug unter seinem Leiter Christian Marquart zeigte sich der Fanfarenzug Langenhart, wo unter den 25 FZ-lern auch die Narreneltern aktiv tätig sind. Dann erst spielte sich das „Nachtleben à la Reeperbahn“ in Langenhart ab. Über die Bordelle in gewissen Lokalen, wie man am Bürgerball-Abend erfahren konnte, kamen die KLJB-ler an entsprechende Damen ran, die sich zu guter Letzt im ländlichen Bereich im Dorf mit ihren neu gewonnenen Freunden in der Nähe des Donautales niederließen und wohlfühlten.

Aber auch vom Dorftratsch blieben sie nicht verschont, wie man hören konnte. In ihrer schwatzhaften Art kam dabei so manches ansonsten im Dunkel gebliebene durch die freien Frauen aus dem hohen Norden an die Öffentlichkeit. Und manch einer im Saal wurde zur großen Erheiterung auf die närrische Schippe genommen.

Für Musik und stimmungsvolle Schunkellieder und Tanz sorgte im weiteren Verlauf des Abends Günter bekannt von den Filder-Spatzen. Ein großes Hallo gab es bei der Narrenbaumverlosung, die in diesem Jahr vom Brigelhof gewonnen wurde.