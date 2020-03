Diesellok verliert Motoröl

Die Bundespolizei aus Konstanz ist am vergangenen Samstagmorgen zu einem technischen Deffekt am Bahnhaltepunkt Hausen im Tal gerufen worden. Eine Diesellok eines Zuges von Donaueschingen nach Hausen im Tal hatte Motoröl verloren. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, befand sich bei Ankunft der Streife bereits die Freiwillige Feuerwehr Beuron vor Ort. Durch die Feuerwehr wurde am Haltepunkt Öl mittels einer Wanne aufgefangen. Die Gleissperrung konnte um 12.43 Uhr wieder aufgehoben werden, nachdem die Diesellok auf einem Nachbargleis sicher abgestellt worden war. Es kam - bedingt durch die temporäre Gleissperrung - zu bahnbetrieblichen Auswirkungen.