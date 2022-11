Dieb stiehlt Geldbeutel von Bedienung: 1300 Euro Schaden

Großer Schaden ist am Freitagabend bei einem Diebstahl in einer Gaststätte in Leitishofen entstanden. Gegen 22 Uhr betrat laut Polizei ein Mann die Gaststätte und bestellte ein Getränk sowie eine Kleinigkeit zu essen.

Täter verlässt Lokal nach Bestellung

Während er auf seine Bestellung wartete, ging er zu einem Regal vor dem Kücheneingang und stahl den dort abgelegten Bedienungsgeldbeutel, in dem sich etwa 1300 Euro befanden. Danach verließ der Täter das Lokal.