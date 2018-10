Dieb nimmt Lebensmittelvorräte mit

Vermutlich über den unverschlossenen Nebeneingang verschaffte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Gebäude in der Bahnhofstraße und entwendete aus einem unverschlossenen Raum im Obergeschoss Lebensmittel im Wert von mindestens 500 Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht zwischen 23.30 Uhr und 10.25 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meßkirch, Telefon 07575/2838, in Verbindung zu setzen.