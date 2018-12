Die Volksbank spendet mehr als 10 000 Euro

Die Volksbank-Raiffeisenbank Meßkirch hat 10 600 Euro aus Gewinnsparmitteln des baden-württembergischen Gewinnsparvereins an alle regionalen Kindergärten und Schulen gespendet.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde nahmen die Vertreter der Schulen und Kindergärten den Spendenscheck, überreicht durch die Volksbankvorstände Karl Springindschmitten und Markus Herz, symbolisch entgegen.

Gerade die Förderung von Kindern und Jugendlichen stelle eine bedeutende Säule im gesellschaftlichen Leben dar, betonte Karl Springindschmitten in seiner Begrüßungsrede. Deshalb setze die Volksbank Meßkirch gerade in diesem Bereich immer wieder gerne einen Schwerpunkt in ihrer Spendenbereitschaft. Die finanziellen Mittel würden hier sinnvoll eingesetzt und erleichterten die tägliche Arbeit und das Engagement der Verantwortlichen im Erziehungs- und Bildungssektor.

Der Gewinnsparverein ist eine Einrichtung der Volksbanken, die eine Kombination aus Sparen und Gewinnen darstellt. Pro Gewinnsparlos in Höhe von zehn Euro, werden 7,50 Euro angespart und 2,50 Euro fließen in den Gewinnspartopf, aus welchem dann die Spendengelder an soziale und gemeinnützige Einrichtungen, sowie Vereine fließen. Zusätzlich werden immer wieder tolle Sachpreise ausgeschüttet.