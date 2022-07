Die Verkehrswende in der Region als greifbares Anliegen

In einer öffentlichen Veranstaltung der drei bündnisgrünen Kreistagsfraktionen Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen am Freitag, 22. Juli, ab 18 Uhr im Umweltzentrum in Schwenningen werden Fachleute aus Politik und Wissenschaft darüber sprechen, wie die Verkehrswende in der Region gelingen kann. Ziel des Landes ist es, bis zum Jahr 2030 eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen im ÖPNV zu erreichen. Mit dabei sind die Abgeordneten Silke Gericke, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen Fraktion im Landtag, und Martina Braun, Mitglied im Verkehrsausschuss des Landtags und in der Landtagsfraktion zuständig für Shared Mobility. Dazu Dr. Martin Schiefelbusch von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg und Matthias Lieb, Vorsitzender des Verkehrsclubs Deutschlands Baden-Württemberg (VCD). Zudem disskutiert Johannes Deyringer mit. Er ist akademischer Mitarbeiter am Institut für Mobilität und Infrastruktur im ländlichen Raum an der Hochschule Furtwangen. Auch Nahverkehrsexperte Markus Tittelbach und Rolf Schwenk, Mitglied der Regionalverbandsversammlung und ebenfalls Experte für ÖPNV sind mit dabaei. Hans-Martin Schwarz, Vorsitzender der Kreistagsfraktion der Offenen grünen Liste wird zu den Kosten für den ÖPNV und die künftige Ausrichtung der Busse und Bahn im Landkreis Tuttlingen Stellung nehmen.

Das grüne Mitglied und ÖPNV-Experte des Regionalverbands Rolf Schwenk bringt zum Ausdruck: „Der Ausbau des Ringzugs mit Elektrifizierung und neuen Fahrzeugen ist angesichts der aktuellen Situation der fossilen Brennstoffe wichtiger denn je.“

Der Abend richtet sich explizit an die breite Öffentlichkeit – die Referenten versprechen laut Pressemitteilung, sich verständlich und nicht in Fachsprache auszudrücken. Die Vorträge sind kurz gehalten und zwischen ihnen gibt es Pausen, in denen Raum für Fragen ist.