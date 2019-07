Die Schule wird zum Talkshow-Studio

Kurz vor Ende des Schuljahres hat der Schulchor der Grafen-von-Zimmern-Realschule Meßkirch das Musical „Bauchgefühle“ auf die Bühne gebracht. In dem Stück von Diana Weber und Janik Hüsch thematisieren die Schüler die verschiedensten Probleme der heutigen Zeit – und zwar im Talkshow-Format. Unter der Leitung von Melanie Rohs und Mathias Dreher haben Schüler der Klassenstufen 5 bis 9 an dem Musical mitgewirkt.

Die Bühne verwandelten die Darsteller in ein Fernsehstudio: Neben den Zuschauerrängen waren die bunten Sitzplätze für die Talkshow-Gäste zu sehen. Ein Kameramann (Nikita Günther) versucht, alle ins rechte Licht zu rücken. Die Technikgruppe unterstützte die Szenerie durch passende Bilder und Sound. Julian Kramer am Tenorhorn, Simon Schweikart am Schlagzeug und Musiklehrer Mathias Dreher am Klavier begleiteten die Sänger.

Schlusslied regt Zuschauer zum Nachdenken an

Die beiden Moderatoren (Nikolai Ott und Maria Stump) begrüßen die Talkshowgäste in verschiedenen Runden. Dabei beschweren sich Jugendliche, die wegen der Schulzeitverkürzung keien Zeit mehr für Hobbys haben. Doch es geht auch um die Rolle der Frau – den Spagat zwischen Familie und Karriere, um Schönheitswahn, Bagatellkündigungen und das Älterwerden. Dabei wird es auch durchaus emotional: Ein besonders arroganter Talkshow-Gast stürmt von der Bühne, nachdem ihm sämtliche sozialen Kompetenzen abgesprochen werden. Und es kommt sogar zum romantischen Heiratsantrag vor laufender Kamera. Ein von den Schülern selbstgedrehter Film zaubert vielen Zuschauern ein Schmunzeln ins Gesicht. Das Schlusslied wiederum regt zum Nachdenken an.

Eine Mischung aus Solovorträgen, Tanz und Chorstücken sorgte für einen kurzweiligen und munteren Abend. 400 Euro sind dabei an Spenedngeldern zusammengekommen, die zur Hälfte dem Patenkind Laica auf den Philippinen und zur Hälfte dem Chor zugutekommen.