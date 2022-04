„Die schrillen Fehlaperlen“ gastieren in der Heuberghalle

In ihrem vierten Programm „Sapperlot!!!“ besingen die vier schrillen Perlen aus dem Fehlatal alles worüber man lachen kann: Die Gerüchteküche, Wehwehchen von Männlein und Weiblein oder das Leben auf dem Land. Alles wird wieder humorvoll und schonungslos im dazu passenden Kostüm präsentiert.

Ferdi (der Gitarre spielende Quotenmann) hat wieder einmal die Aufgabe, das Programm mit seinen „Liedern aus Männersicht“ zu bereichern. Somit ist auch dieses ein Programm für alle Geschlechter. Ein humorvoller, musikalischer Cocktail aus vielen neuen Songs, gewürzt mit ein wenig Altbewährtem.

So darf natürlich ihr kleiner Internet-Hit „Aber mir roichts“ auch nicht fehlen. Man darf gespannt sein – Frau auch. Der Männergesangverein „Eintracht“ Schwenningen präsentiert „Die schrillen Fehlaperlen“ am Samstag, 14. Mai, um 20 Uhr in der Heuberghalle Schwenningen. Der Vorverkauf beginnt ab sofort.