Die kriechenden Häuslebauer

Das Naturschutzzentrum Obere Donau stellt in der Serie „Nettes aus der Natur“ Tiere und Pflanzen aus der Region vor. Dieses Mal: Die Weinbergschnecke. Sie ist unsere größte und wohl bekannteste heimische Gehäuseschnecke. Mit ihrem hellgrauen Körper und dem bis zu fünf Zentimeter großen braunen Schneckenhaus ist sie nicht zu verwechseln.

Weinbergschnecken können bis zu 30 Jahre alt werden. In der freien Wildbahn wird dieses Alter allerdings selten erreicht, zu viele Gefahren lauern im Leben der Schnecken. Vor allem junge Weinbergschnecken haben es schwer. Zwar schlüpfen die Schnecken bereits mit Gehäuse, dieses ist allerdings zu Beginn weich und bietet keinen Schutz. Erst durch die Aufnahme von Kalk mit der Nahrung härtet das Schneckenhaus aus.

Weinbergschnecken fressen mit Vorliebe bereits welke Pflanzenteile, machen aber auch vor frischem Grün nicht halt. Von großem Nutzen ist dabei ihre Raspelzunge, die sogenannte Radula. Auf dieser befinden sich bis zu 40000 ständig nachwachsende Zähnchen, mit denen die Nahrung zerkleinert wird. Auffällig an den Schnecken sind ihre beiden Fühlerpaare am Kopf. Am Ende der oberen, langen Fühler sitzt jeweils ein Auge. Gleichzeitig sind an den Fühlern sowie entlang des gesamten Körpers Geruchszellen vorhanden. Die kurzen Fühler dienen vor allem zum Tasten.

Weinbergschnecken können ihr Gehäuse nicht verlassen, sie sind fest mit diesem verwachsen. Bei fast allen Weinbergschnecken hat das Haus die Form einer rechtsgängigen Spirale. Doch bei etwa einer von 10000 Schnecken ist das Gehäuse linksgängig. Diese besonderen Schnecken werden als Schneckenkönig bezeichnet. Da allerdings auch die Organe der Schneckenkönige seitenverkehrt angelegt sind, sind sie bei der Paarung benachteiligt.

Weinbergschnecken sind Zwitter, das heißt sie besitzen sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane. Bei der Paarung kommt oft ein „Liebespfeil“ zum Einsatz: ein zirka ein cm langer Kalkpfeil, der in den Fuß des Partners gestochen wird und Hormone überträgt.

Schon seit der Römerzeit sind Weinbergschnecken als Delikatesse bekannt. Mittlerweile stehen die Tiere unter Schutz, das Sammeln in der freien Wildbahn ist nicht erlaubt. Wer auf seinen Spaziergängen Weinbergschnecken entdeckt, kann diese Funde auf der Seite der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg unter www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/meldeplattformen/weinbergschnecke melden und so zum Informationsgewinn über die Verbreitung der Weinbergschnecken beitragen.