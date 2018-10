Die Gruppe „Ob8blech“ lässt es im Festzelt krachen

Ein beschädigtes Glasfaserkabel der Telekom hat am Montagnachmittag und am Dienstag gravierende Auswirkungen auf Kunden von Unitymedia, einstmals Kabel BW, im Stadtgebiet von Bad Saulgau gehabt. Sie mussten ab Montagnachmittag mit einem Totalausfall bei Kabelfernsehen, Internet und Telefonanschlüssen leben. Noch am Dienstagabend arbeiteten Techniker an der Behebung der Störung. Voraussichtlich zwischen 17 und 19 Uhr seien die Arbeiten abgeschlossen, so das Unternehmen mit Sitz in Köln.