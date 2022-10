Die Entscheidung steht: Kugler kandidiert

Drei Wochen lang hat Dominik Kugler das Gespräch mit den Einwohnern der Gemeinde Sauldorf gesucht, um eine Entscheidung zu treffen. Nun ist sie gefallen: Der 34-jährige Sohn von Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler tritt bei der Bürgermeisterwahl am 4. Dezember in Sauldorf an.

Frist endet am 7. November

Mit Christian Walter und Severin Rommler haben dafür bislang noch zwei weitere Kandidaten öffentlich ihren Hut in den Ring geworfen. Die Bewerbungsfrist für die Wahl endet am Montag, 7. November.

„Die Entscheidung fiel zu Hause an unserem Esstisch: Meine Frau Lisa-Marie unterstützt die Bewerbung zu 100 Prozent“, schreibt Dominik Kugler in einer Pressemitteilung. Das sei ihm wichtig gewesen. „Seit Februar sind wir verheiratet, im Mai kam unser Söhnchen zur Welt.“

Im Fall seiner Wahl wolle die Familie zurück nach Sauldorf ziehen, wo er aufgewachsen sei und sein halbes Leben verbracht habe – bis sein Vater vor 16 Jahren Bürgermeister in Pfullendorf wurde und die gesamte Familie dorthin umzog.

„Zu gerne würden wir hier Wurzeln schlagen und in der ländlichen Geborgenheit unseren Nachwuchs aufwachsen sehen“, schreibt Dominik Kugler. „Wir schätzen das dörfliche Leben, wo es weniger anonym zugeht, wo man sich persönlich kennt, wo man einander hilft.“

Diesen ausgeprägten Zusammenhalt wolle er als Bürgermeister nach Kräften fördern. In den nächsten Wochen wolle er die Vereine, Feuerwehren und weitere Gruppen kontaktieren, um zu erfahren, was gut läuft und was sich verbessern ließe.

So ist der Kandidat erreichbar

Dominik Kugler arbeitet seit 2016 für die Sparkasse als Anlageberater und Vermögensberater in Meßkirch. Erreichbar ist er über die Internetseite dominik-kugler.de, über den Facebook-Account bm.kugler und unter der Telefonnummer 0152/53386076.