des Fördervereins „Zukunft für Kinder in Afrika“

Ein Abend mit neuen Einsichten, Perspektiven und Visionen erwartet Besucher am Montag, 23. September, im Haus der Begegnung. Der Förderverein „Zukunft für Kinder in Afrika“ lädt ab 20 Uhr zur Projekt- und Buchvorstellung mit Nicole Mtawa, der Gründerin des Vereins „Human Dreams“. Mtawa wird über die Fortschritte des vom Förderverein „Zukunft für Kinder in Afrika“ finanziell unterstützten Baus einer Kindertagesstätte für 50 schwerstbehinderte Halbwaisen in Tansania berichten. Zudem wird Mtawa ihr neues autobiographisches Buch „Besser als ein Traum“ vorstellen. Darin erzählt sie autobiographisch die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter, die sich für einen ungewöhnlichen Weg entschieden hat und zusammen mit ihrer Tochter Julie in Afrika nach einem erfüllten Leben sucht.

Auf der Suche nach unterstützungswürdigen Projekten wurde der Förderverein durch die Vermittlung von Kathrin Wetzel aus Stetten a.k.M. auf das Projekt „Human Dreams“ aufmerksam. Kathrin Wetzel hat das Kinderdorf bereits mehrfach besucht und vor Ort mitgearbeitet. Durch den persönlichen Kontakt ist die volle Transparenz über die Verwendung der Gelder für die vom Förderverein unterstützten Projekte sichergestellt. Nach dem Bau und der Inbetriebnahme des ersten Kinderdorfes bei Dar-es Salaam in Tansania 2015, in dem bis zu 30 vollpflegebedürftige Kinder rundum versorgt, betreut und therapeutisch behandelt werden, hat Mtawa im vergangenen Jahr mit dem Bau der an das Kinderdorf angegliederten Kindertagesstätte ein neues Projekt gestartet. Über den aktuellen Stand der Bauarbeiten und die nächsten anstehenden Schritte wird Nicole Mtawa an diesem Abend ausführlich mit Bildern und Videos berichten.