Der Oldtimer-Teilemarkt in Meßkirch findet wieder statt

Der Meßkirch-Oldtimer-Teilemarkt, der seit Jahren viele Hunderte Besucher in das badische Meßkirch lockte, findet nach einer zweijährigen Zwangspause wieder statt. Er gilt als ein Paradies für Schrauber und Bastler, die sich aus dem ganzen Süddeutschen Raum in Meßkirch treffen. Denn die Besonderheit an diesem Markt liegt in der Fülle des großen Sortiments, das sich von Jahr zu Jahr vergrößert hat. Als damals 1990 Marvin Hohbein den ersten Oldtimer-Teile-Markt mit knapp 20 Ausstellern aus der Umgebung organisiert hat, war dies eine Besonderheit. Doch durch seine Initiative und Unterstützung gleichgesinnter Freunde, zu denen auch Ferdinand Back zählte, nahm der Markt über die Jahrzehnte eine Größe an, die den gesamten Vorplatz der Stadthalle in Meßkirch wie auch die angrenzende Markthalle mit insgesamt über 150 Händlern in Anspruch nahm.

Es ist der 30. Oldtimer-Teilemarkt, der am Samstag, 21. Mai, von 8 Uhr bis 17 Uhr in Meßkirch veranstaltet wird. Marvin Hohbein, gab vor Jahren aus gesundheitlichen Gründen die Leitung des Marktes an Ferdinand Back ab. Doch mit dem plötzlichen Tode im Jahr 2020 von Ferdinand Back, war eine Weiterführung fraglich. Nach Gesprächen der langjährige Unterstützer und Freunde des Marktes, mit an vorderster Stelle Alfred Gmeiner aus Meßkirch, Markus Haas aus Kreenheinstetten und Hubert Müller aus Langenhart, die sich über Jahre hinweg zusammen mit den Vorgängern mit viel Engagement für den jährlichen Oldtimer-Teile-Markt arbeiteten, findet der Markt statt. Es gilt dabei die alte Devise, „Hier gibt es alles, was es sonst nicht gibt.“ Neben der Großauswahl von Teilen für Moped, Traktor, Motorrad, Auto, wie auch Literatur, Werkzeug und vieles andere ist auch der gemütliche Biergarten, sowie Wurst- und Getränkestand vorhanden.