Der Kreutzerchor führt das „Magnificat“ von Rutter auf

Regelmäßig zum Ausklang des Jahres und zur Einstimmung auf die Adventszeit präsentiert sich in der Stadt der Kreutzerchor mit einem besonderen, musikalischen Highlight. So auch in diesem Jahr wieder am kommenden Sonntag, 16. Dezember um 17 Uhr mit einem Konzert in der St. Martinskirche.

Dabei möchten die Sänger einmal mehr besondere musikalische Akzente setzen, zumal nach dem Konzert die St. Martinskirche wegen der Innenrenovierung bis 2020 geschlossen wird.

Neben geistlichen und weltlichen Liedern steht die außergewöhnliche Aufführung des „Magnificat“ im Mittelpunkt des Programms. In diesem Werk vertont der zeitgenössische, 73-jährige englische Komponist John Rutter die Lobpreisung Gottes. Die Musik des Werkes ist unglaublich inspirierend, der Text der Lobpreisung stammt aus dem Lukas-Evangelium. John Rutter zählt heute zu den beliebtesten, populärsten lebenden Komponisten. Seine Werke, darunter das „Magnificat“, genießen weltweit höchste Anerkennung.

Die aus früheren Konzerten des Kreutzerchores in Meßkirch bekannte polnische Sopranistin Katarzyna Jagiello aus Ulm sowie das ebenfalls in Meßkirch bekannte Kammerorchester Capella Novanta aus Biberach werden den Chor musikalisch begleiten. Katarzyna Jagiello begann ihre musikalische Ausbildung mit Geigenunterricht an der Musikschule in Olsztyn. Von 1996 bis 2001 besuchte sie die Fakultät für Gesang und Schauspielkunst an der Musikakademie in Lodz und schloss das Studium mit Auszeichnung ab.

Die Leitung des Konzerts liegt am Sonntag in den Händen des Dirigenten und Chorleiters Franz Raml.