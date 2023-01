Der Beginn des Aufstiegs von Pfullendorf

Das auf den ersten Blick wenig ansehnliche Baugesuch von Albert Nothdurft vom 25. Juni 1956 steht am Beginn des durchaus spektakulären Aufstiegs Pfullendorfs von einer armen und strukturschwachen Handwerker- und Ackerbürgerstadt zu einem dynamischen Industriezentrum im nördlichen Linzgau. Das geht aus einer Meldung des Landratsamts Sigmaringen hervor.

Das 1927 als kleine Schreinerei gegründete Unternehmen von Albert Nothdurft in Wangen bei Göppingen fand in Pfullendorf einen neuen Standort und erlebte in den folgenden Jahrzehnten als ALNO Möbelwerke einen atemberaubenden Aufstieg zu einem der führenden Hersteller von Küchenmöbeln in Europa mit zeitweise mehr als 2000 Beschäftigten am Firmensitz in Pfullendorf und einem Umsatz von über 500 Millionen Euro. Fast gleichzeitig mit ALNO siedelte sich 1956 in Pfullendorf der schweizerische Sanitärtechnik-Hersteller Geberit mit einem Zweigbetrieb an und erfuhr in der Folge einen ähnlich bemerkenswerten Aufstieg mit aktuell über 2000 Mitarbeitenden in Produktion, Logistik und Vertrieb. Der dritte Erfolgsfaktor für Pfullendorf war die Niederlassung der noch jungen Bundeswehr mit dem Bau einer modernen Kaserne seit 1957 und dem Bezug des Standorts durch ein neu aufgestelltes Feldartilleriebataillon 1959.

Stadtverwaltung und Gemeinderat hatten sich in einer aktiven Strukturpolitik um die Ansiedlung der Industriebetriebe und der Bundeswehr bemüht. Für Pfullendorf, dessen Einwohnerzahl in den 1930er Jahren nach dem Abzug des Bezirksamtes und der Eingliederung in den Landkreis Überlingen noch rückläufig gewesen war, zahlte sich die erfolgreiche Wirtschaftsförderung in einem Anstieg der Einwohnerzahl um mehr als 50 Prozent von 1950 (5604) bis 1970 (8713) und kontinuierlich wachsenden Gewerbesteuereinnahmen aus.

Das Baugesuch von Albert Nothdurft aus dem Jahr 1956 wird in dem zirka 480 laufende Regalmeter umfassenden Bauaktenbestand des Kreisarchivs Sigmaringen verwahrt und ist derzeit zusammen mit 150 weiteren Archivalien des Kreisarchivs in der Ausstellung „Das Gedächtnis des Landkreises. Das Kreisarchiv Sigmaringen: Aufgaben, Beständen, ausgewählte ‚Schätze‘“ in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch zu sehen und auch in dem begleitend dazu erschienenen Katalogbuch abgebildet. Die Ausstellung ist in der Kreisgalerie bis 12. März jeweils von Freitag bis Sonntag sowie feiertags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.