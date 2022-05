Das Stück wird am Sonntag, 22. Mai, in der Stadthalle Meßkirch aufgeführt

In der Reihe „Musikschätze Baden-Württemberg“ führt die Hofkapelle Stuttgart unterstützt durch den Kammerchor Stuttgart sowie die Solisten Sarah Wegener (Sopran) und Philipp Mathmann (Sopranist) am Sonntag, 22. Mai, ab 18 Uhr in der Stadthalle Meßkirch Teile von Conradin Kreutzers Oper „Der Taucher“ auf. Unter der Leitung von Frieder Bernius erklingen die Ouvertüre, Chöre, Arien und Duette des Werkes als Wiedererstaufführung, heißt es in der Ankündigung.

Wie bei früheren Opernraritäten werden demnach Kammerchor und Hofkapelle Stuttgart unter Leitung von Frieder Bernius zusammen mit Sarah Wegener als Alphonsine und Philipp Mathmann als Ivo, den beiden wichtigsten Protagonisten, das Bühnenspiel musikalisch darstellen. Mit den konzertanten Auszügen wird nach 200 Jahren ein Komponist erneut zum Klingen gebracht, dessen Ästhetik durch eingängige lyrische Melodik und farbenreiche, frühromantische Orchestrierung charakterisiert ist, heißt es in der Pressemitteilung.