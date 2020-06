Das Lied von den „Caprifischern“ begleitet durch 70 Ehejahre

Das seltene Fest der Gnadenhochzeit feiert das Ehepaar Hella und August Scheck aus Frohnstetten am Mittwoch. Sieben Jahrzehnte gemeinsamen Lebensweges liegen hinter den beiden, gefüllt mit vielen schönen Momenten und Erlebnissen, aber auch immer wieder geprägt von schweren Schicksalsschlägen.

Die Erfahrungen haben sie über die vielen Jahre immer mehr zusammenwachsen lassen und bis zum heutigen Tag könnten sich die beiden über 90-jährigen ein Leben ohne die Stütze und Zuneigung des anderen nur schwerlich vorstellen. Trotz oder vielleicht gerade wegen ihres langen Arbeitslebens, in dem sie sich mit aller Hingabe und Energie ihrem eigenen Metzgereibetrieb widmeten, haben sich beide eine erstaunliche Jugendlichkeit und eine bemerkenswerte geistige Frische bewahrt. Während Hella Scheck seit einigen Jahren mit dem zunehmenden Nachlassen hrer Sehkraft zu kämpfen hat, erledigt ihr Mann August die anfallenden Gartenarbeiten sowie die Einkäufe noch weitgehend selbständig und das nach wie vor mit dem eigenen Auto. „Er hat sich im Laufe der Zeit zu einem sehr guten Hausmann entwickelt“, erzählt Hella Scheck schmunzelnd. Bedauerlich sei nur dass sie ihr größtes Hobby, das gemeinsame Reisen mittlerweile stark einschränken mussten. Früher waren sie als begeisterte Camper viel mit dem Wohnwagen unterwegs und haben später mit organisierten Busreisen die schönsten Ziele in Europa angesteuert.

Gerne erinnern sie sich an ihre Hochzeit im Kloster Gorheim in Sigmaringen vor 70 Jahren und an den Abend ihres ersten Kennenlernens bei einer Tanzveranstaltung im Stettener Gasthaus zum „Alemannen“. Hella Scheck war erst vor kurzem aus dem sowjetisch besetzten Plauen im Vogtland auf den Heuberg gekommen und hatte in der „Heilstätte“ in Stetten a.k.M. eine Anstellung gefunden. Ihr Mann August, ein gebürtiger Frohnstetter, hatte gerade seine Ausbildung als Metzger abgeschlossen. Das Lied von den „Caprifischern“, bei dem sie an diesem Abend zusammengekommen waren, hat die beiden ihr ganzes Leben lang begleitet und auch über Schicksalsschläge wie den Tod von zwei ihrer vier Kinder hinweggetröstet.

Ihr gemeinsames Lebenswerk war die Eröffnung und der Betrieb einer eigenen Metzgerei in Frohnstetten, deren anerkannte Qualitätsprodukte einen guten, weit über die Gemeindegrenzen hinaus reichenden Ruf genossen. „Die Arbeit hat uns jung gehalten“, so ihr Resümee, denn noch mit über 70 Jahren standen beide hinter der Metzgereitheke und bedienten mit Freude ihre Kunden. Ihr Jubelfest wird das Paar coronabedingt nur im kleinen Familienkreis feiern, leider ohne Besuch von Bürgermeister und Ortsvorsteher, auf den sie sich sonst sehr gefreut hätten.