Das Konzertprogramm thematisiert den Brexit

Der Musikverein Frohnstetten setzt bei seinem diesjährigen Jahreskonzert am kommenden Samstag, 15. Dezember, wieder auf innovative und ausdrucksstarke Blasmusik und verknüpft seine Programmauswahl mit einem der derzeit am heißesten diskutierten Themen in Europa, dem „Brexit“, dem vor dem Vollzug stehenden Austritt Großbritanniens aus der EU.

Musikdirektorin Christine Burkhart hat sich bei der Auswahl der Stücke von der emotionalen Debatte, die in Europa so viele Gemüter bewegt, inspirieren lassen und ein stimmiges, facettenreiches Kaleidoskop von Melodien und Kompositionen zusammengestellt, das sowohl die wechselvolle Geschichte des Inselstaates als auch den eigenwilligen Charakter der Bewohner musikalisch nachzeichnet und dem Zuhörer in abwechslungsreichen Klangbildern nahebringt. Der Bogen spannt sich von der Folk Song Suite über das anspruchsvolle Konzertwerk „Seven Knights“ bis hin zu Elton John und Paul McCartney, den berühmtesten Vertretern der britischen Popkultur.

Bücher und Filme wie Harry Potter oder die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten werden ebenso musikalisch thematisiert, und beim James-Bond-Klassiker „Skyfall“ stellt man sich unvermittelt die Frage ob der Brexit wirklich zu einem Himmelfahrtskommando wird oder doch eher zum Beginn einer neuen, vertrauensvollen Partnerschaft in Europa. „Brexit – Musik aus! Großbritannien“ – man darf gespannt sein wie der Musikverein Frohnstetten das vielversprechen Motto des Abends musikalisch umsetzen wird.

Der Beginn des Konzerts in der Hohenzollernhalle ist um 20 Uhr. Im Rahmen des Jahreskonzertes werden auch verdiente Musiker für ihr langjähriges aktives Mitwirken geehrt werden.