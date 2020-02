Das Glas zerspringt und alles wird gut

Am Donnerstagnachmittag war es endlich so weit. Jürgen Alber lud zum Richtfest der Meßkircher Bärenschenke ein, zu der zahlreiche Gäste gekommen waren. „Ich bin überwältigt davon, dass so viele Gäste unserer Einladung zum Richtfest gefolgt sind“, begann Alber seine Rede. „Das zeigt, dass die Bärenschenke einfach zu Meßkirch dazugehört. Mir persönlich liegt viel daran, dass in dem Bären-Gebäude wieder eine Gaststätte eingerichtet wird und dass es dann wie in der Vergangenheit einen Treffpunkt in der Altstadt gibt. Mich verbinden sehr viele Erinnerungen mit dem Bären und es ist ein Stück Heimat“, sagte er weiter.

Ziemlich genau vor einem Jahr hatte alles begonnen. Alber wird Eigentümer des baufälligen Gebäudes und startet mit einem Gesamtnutzungskonzept. Dies gestaltete sich allerdings nicht ohne Probleme: Das Dach des Gebäudes war völlig marode mit einer katastrophalen Bausubstanz und die Statik musste neu berechnet werden. Schwierig stellte sich auch die Einrichtung einer Baustelle heraus. Von Vorteil war allerdings, dass die Stadt das ehemalige NKD-Gebäude gekauft und nichts gegen den Abriss dieses Gebäudes einzuwenden hatte. An dieser Stelle stellt sich Alber eine Gartenwirtschaft vor. Momentan befindet sich auf dem Gelände noch ein Gerüst und ein Kran, der aufgrund der aufwendigen Sanierung notwendig gewesen ist. Aufgrund der beengten Verhältnisse in der Innenstadt konnten für den Abbruch des NKD-Gebäudes keine großen Maschinen eingesetzt werden. Deshalb musste der Abbruch zu großen Teilen manuell erfolgen. „An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Nachbarschaft, die diese Großbaustelle akzeptiert und damit gleichfalls unterstützt hat“, fuhr Alber fort, „obwohl allein die Baggerarbeiten drei Monate dauerten“.

Das nachhaltige Konzept begeisterte auch Bürgermeister Arne Zwick. Im Rahmen der Stadtsanierung wird sowohl eine Ordnungsmaßnahme (Abbruch baulicher Anlagen) als auch eine Modernisierungsmaßnahme durchgeführt und mit Fördermitteln unterstützt. Die Durchführung dieser Baumaßnahme wird als städtebauliche Aufwertung gesehen. Des Weiteren sollen die Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss saniert und zu einer Herberge werden, im zweiten Obergeschoss sind drei Ferienappartements geplant. „Ich darf heute auch bekanntgeben, dass sich mit Aaron und Ilona Berg zwei Pächter gefunden haben, die die Gaststätte betreiben werden. Mit Jana Schnall, die zukünftig den Herbergsbetrieb leiten wird, wagen somit insgesamt drei mutige und entschlossene Menschen den Weg in die Selbstständigkeit“, freute sich Alber.

Zum Abschluss des offiziellen Richtfestes sprach Martin Neff, Zimmermann bei der Alber Holzbau GmbH Meßkirch, den Richtspruch. Nach einer kurzen Ansprache auf dem Dach des Gebäudes unterhalb des Richtbaums sprach er zum einen einen Dank aus, zum anderen eine Bitte um Gottes Segen für das Haus. Der Redner bekommt traditionell etwas zu trinken, um auf das Wohl des Hausbesitzers zu trinken.

Am Ende des Richterspruchs wirft er das Glas vom Dach. „Das Glas ist zersprungen, also wird alles gut“, sagte Neff am Ende seiner Ansprache, „wäre das Glas heil geblieben, wäre das ein schlechtes Omen und eine Schmach für den Werfer“. Im Anschluss wurde im Innenbereich weitergefeiert.