Wirtshäuser haben in ländlichen Gegenden zumeist eine alte Tradition und sind dabei sehr eng mit dem kulturellen Treiben in den Dörfern verbunden. So auch das Gasthaus zum Schiff in Rohrdorf, das ab dem 31. Dezember für immer geschlossen sein wird. Darauf hat sich das Ehepaar Roland und Brunhilde Fritschi mit seinen drei Kindern geeinigt. „Der Entschluss war für uns nicht ganz einfach“, gibt das Ehepaar zu verstehen. Gesundheit und Alter seien unter anderem Gründe für die finale Entscheidung gewesen, so die Wirtshausbetreiber, die ebenfalls zu verstehen geben, dass ihre drei Kinder in anderen Berufen gut versorgt seien.

Vor 30 Jahren übernahm das Ehepaar Fritschi die Gaststätte von Anton und Genoveva Frick, zu der noch ein kleineres Ladengeschäft und eine Werkstatt für Fahrräder sowie später Landmaschinen und Traktoren gehörten. Roland Fritschi ist gelernter KFZ-Meister und gebürtig aus Stahringen. Er heiratete Brunhilde Frick im Jahr 1967, vergrößerte anschließend die Werkstatt und fungierte fast 20 Jahre lang als Werksvertreter eines japanischen Autoherstellers und führte nebenher mit seiner Familie das Gasthaus.

Geschichte geht zurück bis in das Jahr 1561

Die Geschichte des traditionsreichen Hauses in Rohrdorf geht nach der Zimmernschen-Chronik bis in das Jahr 1561 zurück. Einst galt das Haus als Erblehenhof, einem der größten unter den damals 22 Bauernhöfen auf der Gemarkung Rohrdorf. Im Jahre 1737 wurde es erstmals Wirtschaft zum „Schiff“ genannt, jedoch mit der Verpflichtung, dass das Bier aus dem Herrschaftsbrauhaus zu beziehen sei. Aus dem Wechsel der Besitzer geht hervor, dass um das Jahr 1850 ein Aufschwung festzustellen ist, als die Landstraße durch den Ort direkt am Gasthaus vorbeiführte und somit viele Fuhrgespanne einen kurzen Halt einlegten. Bis auf die Grundmauern abgebrannt ist das alte Gebäude, einschließlich der Stallungen, am 22. Februar 1912 und wurde auf dem alten Platz durch den damaligen Besitzer Karl Enderle wieder neu aufgebaut. Im Obergeschoss befindet sich seither ein Tanzsaal für festliche Veranstaltungen. Von 1960 bis 1990 diente dieser als Nähsaal für Trikotagen, was vielen Frauen aus dem Dorf eine Arbeitsmöglichkeit gab.

Bekannt auch außerhalb von Rohrdorf

Das Gasthaus hat auch über die Dorfgrenzen hinaus einen hohen Stellenwert. Es war eine klassische Dorfwirtschaft mit heimischen Spezialitäten. Wirtin Brunhilde hatte sich das Kochen durch ihre Großmutter und Mutter, aber auch bei speziellen Seminaren, angeeignet. Sehr zur Freude der Gäste. Denn das Gasthaus war ein Mittelpunkt des Dorfgeschehens. Vom gemütlichen Stammtisch über kommunale oder kirchliche Anlässe, von den Vereinen mit den jährlichen Hauptversammlungen bis hin zum Auftakt zur Dorffastnacht über Weihnachtsfeiern, Geburtstage, Hochzeiten im Familienkreis oder Trauerfälle – bei den Wirtsleuten vom Gasthaus Schiff fand man sich immer gut versorgt.

Auch der ehemalige und langjährige Ortsvorsteher Hubert Frick bedauert die Schließung der Gastwirtschaft. Denn das Schiff sei Treffpunkt für vielen Menschen gewesen und nun fehle dem Dorf mit einem gut funktionierenden Vereinsgeschehen das Wirtshaus.

Noch werden die Wirtsleute Fritschi und ihr jahrelanges Team aus dem Familien- und Bekanntenkreis bis zum Jahresende viel zu tun haben, denn einige Vereine und Gruppen wollen sich bei mit Abschlussfest bedanken und verabschieden. Mit dem traditionellen Paschen am Silvestertag am Dienstag, 31. Dezember, gibt es ab 13 Uhr nochmals die Möglichkeit, ein paar Stunden im Schiff zu verbringen und sich von den Wirtsleuten zu verabschieden.