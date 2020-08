Container beherbergt gestohlene Erinnerung

Die Arolsen Archives machen mit einer Wanderausstellung Halt in Meßkirch. Noch bis Mittwoch, 26. August, ist #StolenMemory von 9 bis 17 Uhr zu sehen, teilt die Tourist-Info der Stadt mit.

Im Zentrum der Ausstellung, die zu deutsch gestohlene Erinnerung heißt, stehen dabei sogenannte Effekten und deren Rückgabe an Angehörige der NS-Opfer. Im Rahmen der Fördermaßnahme „Kultur im ländlichen Raum“ wandert #StolenMemory durch 20 Städte in ganz Deutschland. Möglich ist das dadurch, dass die Stücke in einem ausklappbaren Übersee-Container präsentiert werden.

Die Ausstellung zeigt neben Hintergrundinformationen zu den Arolsen Archives (siehe Kasten) zwei Themenbereiche: Unter der Überschrift „Gefunden“ geht es um Effekten, die bereits zurückgegeben werden konnten, während das Thema „Gesucht“ Effekten aufgreift, die noch auf ihre Rückgabe warten. Effekten sind persönliche Gegenstände, die den Häftlingen bei ihrer Ankunft in den Gefängnissen und Konzentrationslagern der Nationalsozialisten abgenommen und bis heute aufbewahrt wurden.

Begleitend zur Ausstellung gibt eine Augmented-Reality-App, die ermöglicht, eine erweiterte Realität übers Smartphone wahrzunehmen. Sie gibt den Besuchern die Option , Videoportraits einzelner Angehöriger aufzurufen und ihre persönliche Geschichte zu hören. Eine eigene Internetseite zeigt zahlreiche weitere Effekten aus den Arolsen Archives. Kurze, animierte Filme und Zeitzeugen-Videos erzählen von den individuellen Schicksalen ihrer früheren Besitzer. Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenlos, es gelten die üblichen Corona-Schutz-Vorgaben.

Ebenfalls unter dem Motto „Erinnern“ sind zudem in der Kreisgalerie im Schloss Meßkirch aktuell 94 Arbeiten von fünf Kunstschaffenden zu sehen. Diese gehen auf Kunstaufträge zurück und dokumentieren die bildnerische Auseinandersetzung mit NS-Opfern und diversen Widerstandskämpfern mit biografischem Bezug zum Landkreis Sigmaringen. Die Bilder sind zu den Öffnungszeiten der Galerie von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen und während der Sommerferien in Baden-Württemberg zusätzlich am Montag und am Mittwoch von 13 bis 17 Uhr zu sehen.