Christine Burkhart erhält die Verbandsehrennadel

Im Rahmen des diesjährigen Weihnachtskonzertes des Musikvereins Frohnstetten hat der stellvertretende Vorsitzende des Blasmusikverbandes Sigmaringen, Stefan Blender, zahlreiche verdiente Musiker für ihr langjähriges aktives Mitwirken in der Kapelle ausgezeichnet.

Für zehnjährige Mitgliedschaft gab es für Julia Rickert, Maria Adelbert, Jonas Ritter und Sebastian Sauter die Ehrennadel in Bronze. Mit demselben Emblem in Silber wurde Hornist Gerd Moser für 20-jähriges Musizieren geehrt. Bereits 30 Jahre ist Rolf Pawtowski in verschiedenen Kapellen aktiv, davon bereits 20 Jahre in Frohnstetten, wo er sich auch engagiert in der Musikerausbildung einbringt und ab und an auch als Dirigent einspringt. Er wurde für seine Verdienste vom Verein mit einem Präsent bedacht.

Eine besondere, nicht alltägliche Ehrung wurde schließlich der Frohnstettener Musikdirektorin Christine Burkhart für 35-jährige Dirigententätigkeit zuteil.

Die engagierte Vollblutmusikerin, die in ihrer Laufbahn unter anderem bereits die Stadtkapelle Scheer, das Kreisverband Jugendorchester und die Feuerwehrkapelle Stetten a.k.M. geleitet hat, sprüht nach wie vor von kreativen und innovativen Ideen, die dem Musikverein Frohnstetten in den vergangenen zehn Jahren zu einem anerkannt hohen spielerischen Niveau verholfen haben.

Stefan Blender heftete ihr für ihr langjähriges, erfolgreiches Wirken am Dirigentenpult unter großem Beifall, neben der Ehrennadel des Blasmusikverbandes, die selten vergebene Dirigentenehrennadel in Gold mit Diamant des Blasmusikverbandes Baden Württemberg ans Revers und übergab den dazugehörigen Ehrenbrief.